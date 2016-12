Die "Rote Rosen"-Freitags-Notiz

Auf welche Zutaten setzt das Team aus der "Rote Rosen"-Drehküche in der aktuellen Staffel? Was sind die heimlichen Schwächen des Hauptdarstellers Mickey Hardt? Was gefällt der "Rose" Cheryl Shepard an Lüneburg? Immer freitags berichtet die "Rote Rosen"-Crew an dieser Stelle Neues vom Set.

Als Hakim-Michael Meziani acht Jahre alt war, hat ihm der Weihnachtsmann ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk beschert: "Ich habe eine Carrera Bahn bekommen und konnte mein Glück kaum fassen", erinnert sich der heute 48-Jährige. Wie schon im vergangenen Jahr wird Hakim auch dieses Jahr zu Weihnachten für seine Frau Anja und Sohn Mika einen Rehrücken zubereiten. "Mit Knödeln und 'Brösele', wie sie meine thüringische Oma immer gemacht hat, schmeckt das Fleisch am besten", verspricht Hakim. Wie Heiligabend in Hakims Kindheit in Bergedorf abgelaufen ist, ob sein achtjähriger Sohn heute noch an den Weihnachtsmann glaubt und welche Rolle Weihnachtslieder bei Familie Meziani an Heiligabend spielen, hat der Schauspieler im Gespräch mit NDR.de verraten.

"'Last Christmas' ist mein liebstes Weihnachtslied" Autor/in: Ina Kast "Rote-Rosen"-Star Hakim-Michael Meziani erzählt, wie er mit seiner Familie Weihnachten feiert. Dabei darf "Last Christmas" - der Klassiker unter den Weihnachtsliedern - nicht fehlen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seine Weihnachtsgeschenke kauft Hermann Toelcke im Einzelhandel. Online-Bestellungen seien nichts für ihn - allein schon weil er die Sachen vor dem Kauf lieber selbst in den Händen halte. Außerdem spricht der Darsteller über ein sehr rührendes Weihnachtsgeschenk, das er von seiner jüngsten Tochter erhielt.

"Das hat mich wirklich sehr gerührt" 08.12.2016 19:30 Uhr Rote Rosen-Schauspieler Hermann Toelcke alias Gunter Flickenschild erzählt, wo er seine Weihnachtsgeschenke kauft und welches Geschenk seine Familie am meisten wertschätzt.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Interview erzählt Mickey Hardt, dass er in der Weihnachtszeit meist die Gitarre spielt - das Singen überlässt er lieber anderen. Und er erzählt von dem Weihnachten, an dem er in der Kita seines Sohnes den Weihnachtsmann spielen sollte.

"Menschen werden zur Weihnachtszeit netter" 09.12.2016 16:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen "Rote Rosen"-Darsteller Mickey Hardt alias Mathis Segert spricht über seinen persönlichen Bezug zu Weihnachten. Er spielte in der Kita seines Sohnes einmal den Weihnachtsmann.







3,71 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Adventszeit hat begonnen und auch die "Roten Rosen"-Stars stecken mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Im Interview erzählt Maria Fuchs alias Carla Saravakos von Erinnerungen an die Plätzchen-Bäckerei ihrer Kindheit, von Deko-Artikeln und Accessoires, die in Ihrem Zuhause auf keinen Fall fehlen dürfen und davon, was sie am Advent besonders mag.

Maria Fuchs genießt die Adventszeit Autor/in: Angela Weiß "Rote Rosen"-Schauspielerin Maria Fuchs schwelgt in Erinnerungen an die Plätzchenbäckerei ihrer Kindheit und erzählt, was sie an der Adventszeit besonders mag.







4,67 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jeden Tag gehen am Set der "Rosen Rosen" die Lichter an. Unermüdlich werden neue Folgen produziert - ein Fulltime-Job für alle Beteiligten. Aber was machen die "Rote Rosen"-Stars eigentlich sonst noch so? Für Schauspieler Frederic Böhle sind regelmäßige Tapetenwechsel genauso wichtig wie für seinen Serien-Charakter Theo Lichtenhagen. Theo zog es nach England, Frederic Böhle rockte in Berlin als junger John Lennon im Musical "Backbeat" und verlas Mozart-Briefe in der Komischen Oper. Zuletzt spielte der gebürtige Münchener den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy bei den Kinder-Festspielen der Philharmonie Salzburg. Wie wichtig solche Auftritte sind und vor welchem Publikum er am meisten Respekt hat, verrät der 28-Jährige im Gespräch mit NDR.de.

"Kinder sind das ehrlichste Publikum" 25.11.2016 16:15 Uhr Autor/in: Angela Weiß Für Schauspieler Frederic Böhle sind Auftritte neben den Dreharbeiten für die "Roten Rosen" wichtig. Zuletzt spielte er bei den Kinderfestspielen der Philharmonie Salzburg.







2,95 bei 21 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Als Maskenbildnerin verleiht Svenja Wirtz jedem Schauspieler die passende Optik für seine Rolle. Zwischen Puder und Pinsel, Make-up und Mascara muss es da oft schnell gehen.

Die Frau fürs perfekte Aussehen



















Einen Daniel Düsentrieb gibt es nicht nur bei Donald Duck in Entenhausen, sondern auch bei den "Roten Rosen". Er heißt Michael Thom und ist der Herr über Lötkolben und Schraubenschlüssel in den Studios der Telenovela. Ohne seine kreative Ader hätte so manche Szene nicht gedreht werden können. Denn Multihandwerker Thom baut die Kulissen. Auch nach Feierabend werkelt er weiter. In seiner Privatwerkstatt baut er sich derzeit seinen eigenen Rennwagen.

Michael Thom, der Tüftler hinter den Kulissen





























Der große Geburtstag steht unmittelbar bevor: Vor zehn Jahren - genauer gesagt: am 6. November 2006 - war die erste Folge "Rote Rosen" im Fernsehen zu sehen. Heute läuft Folge 2.307. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, mit der keiner der Macher gerechnet hatte. Gefeiert wird das unter anderem mit ganz besonderen Jubiläumsfolgen, die ab Freitag, 11. November, in der ARD zu sehen sein werden. Die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Schauspielern der ersten Stunde freuen. Im Mittelpunkt stehen dann natürlich auch Gerry Hungbauer und Brigitte Antonius. Die beiden Schauspieler sind die Urgesteine der erfolgreichen Telenovela: Zehn Jahre sind sie mit dabei und immer noch Feuer und Flamme: "Meine Freude an der Rolle der Johanna ist noch so groß wie am ersten Tag", sagt Brigitte Antonius. Und auch Gerry Hungbauer kann sich als Thomas Jansen nicht über Langeweile beklagen: "Vom Bad Boy zum Bürgermeister - das soll mir mal jemand nachmachen!" Für uns schauen die beiden "Rote Rosen"-Stars in die Vergangenheit - und ganz weit in die Zukunft.

"Das ist für uns alle ein Riesenerfolg" 03.11.2016 19:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen "Rote Rosen" feiert zehnjähriges Jubiläum: Gerry Hungbauer und Brigitte Antonius sind seit Anfang an dabei und blicken zurück in die Vergangenheit - und voraus in die Zukunft der Serie.







3,59 bei 32 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Friedliche Geschäftigkeit" - das ist es, was Jelena Mitschke so am Lüneburger Wochenmarkt liebt. "Hier haben die Menschen noch Zeit für einen Plausch, ich mag diese Entschleunigung", sagt die 38-Jährige. Lässt es ihr Drehplan zu, dann kommt die Rote-Rosen-Darstellerin jeden Mittwoch zum Rathausmarkt, um dort einen Teil ihrer Wocheneinkäufe zu erledigen. "Ich kaufe am liebsten Produkte aus der Region", sagt Mitschke. Jeden Sonnabend ist die Schauspielerin ebenfalls auf dem Wochenmarkt anzutreffen - dann wird sie begleitet von ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter. "Das ist unser Ritual." Zu diesem Ritual gehört auch dazu, dass der Markteinkauf mit einem Kaffee beginnt.

Zum Markt gehört unbedingt ein Kaffee 28.10.2016 06:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen Schauspielerin Jelena Mitschke liebt es, auf den Lüneburger Markt zu gehen. Dort macht sie ihren Einkauf für die Familie und manchmal auch ein Foto mit Fans.







4,63 bei 92 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

15.000 Schritte lang ist ein Arbeitstag von Jenny Steitz. Das sagt zumindest der Schrittzähler, den sich die 25-Jährige zugelegt hat, seit sie bei den Roten Rosen arbeitet. "Als ich hier angefangen habe, taten mit meine Füße abends unglaublich weh." Jenny Steitz ist Set-Runnerin und als solche immer in den endlosen Weiten der Produktionsstudios in Lüneburg unterwegs. "Ich muss den kompletten Überblick behalten, wo gerade was passiert." Per Funkgerät ist sie mit den beiden Dreh-Teams verbunden und koordiniert, ob alle Zeitpläne eingehalten werden und vor allem, ob die Schauspieler jeweils zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. "Die Schauspieler verquatschen sich manchmal oder sie sind so vertieft ins Texte lernen, dass sie ihren Einsatz verpassen", berichtet Jenny Steitz. Dann ist sie zur Stelle. Denn in ihrem Job geht es immer um eins: Zeitoptimierung. Nebenbei ist sie auch noch verantwortlich für das leibliche Wohl des Teams während des Drehs.

Die Schrittmacherin am Set

















Sie ist der Star der 13. "Rote Rosen"-Staffel: die Schauspielerin Cheryl Shepard. Als Sydney Flickenschild kommt sie aus den fernen USA nach Lüneburg, um ihren Bruder Gunter zu treffen. Hier erfährt sie, dass Gunter in Schwierigkeiten steckt, und bleibt in der Stadt. Was die Drehbuchschreiber der "Roten Rosen" nicht ahnen konnten: Ein Teil dieser Geschichte könnte vielleicht Wirklichkeit werden. Denn die Leipzigerin Cheryl Shepard gibt zu: "Ich bin ganz verliebt in Lüneburg und kann mir ernsthaft vorstellen hier zu bleiben, um ganz in Lüneburg zu leben."

Unterwegs mit "Rote-Rosen"-Star Cheryl Shepard

















































Ob Tennis, Skifahren oder Surfen - Hakim-Michael Meziani hat sich in seinem Leben bisher jede Sportart erfolgreich selbst beigebracht. "Ich bin da Autodidakt", sagt der Schauspieler, der vor seiner Fernseh-Karriere Sportwissenschaften studiert hat. "Nur beim Golfen will das irgendwie nicht klappen", sagt der 49-Jährige. Doch sein Ehrgeiz ist dafür umso größer: "Eines Tages werde ich richtig gut spielen - auch wenn das wohl eine Lebensaufgabe ist." Denn zum Training auf dem Golfplatz kommt der Schauspieler angesichts voller Drehtage nur selten. Zwischen dem Schauspielern und dem Golf-Sport sieht Meziani aber durchaus Parallelen: "Das ist jeweils eine Gratwanderung zwischen Konzentration und Loslassen." Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Golf-Spieler Riaz Peter Islam nimmt er beim Charity-Turnier der Castanea Resort Golfanlage in Adendorf teil.

Meziani beim Golfen: "Ich kann's!" 07.10.2016 06:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen Eine Sportskanone ist Hakim-Michael Meziani schon immer gewesen. Jetzt versucht er sich auf dem Golfplatz. Mit seinem Freund Riaz Peter Islam übt er für ein Charity-Turnier.







3,83 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mal ein Herz und eine Seele, mal wahre Streithähne - zwischen Holger und Patrick Mielitzer fliegen bei den "Roten Rosen" oft die Fetzen. Kein Wunder, sie sind Vater und Sohn. Hotelchef Holger, gespielt von David C. Bunners, ist es ein Dorn im Auge, dass Patrick, gespielt von Constantin Lücke, im Konkurrenzhotel der Flickenschilds arbeitet. Außerdem ist für Patrick die freiwillige Feuerwehr wichtiger, als in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Nach Drehschluss allerdings herrscht Harmonie pur. Durch die Dreharbeiten sind die beiden Schauspieler dicke Freunde geworden.

Ein Herz und eine Seele 29.09.2016 15:45 Uhr Autor/in: Lars Gröning Constantin Lücke streitet mit Filmvater David C. Bunners um die Anstellung bei der Konkurrenz. Aber privat sind die beiden Schauspieler dicke Freunde geworden.







4,53 bei 34 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ich bin am Set so etwas wie der Border Collie, ich muss meine Schafe immer im Blick behalten", sagt Natascha Jüttner, eine der Regieassistenten bei den Roten Rosen. Schon seit neun Jahren ist sie dabei. Die Abläufe bei den Dreharbeiten kennt sie natürlich aus dem Effeff. Am Set ist sie die rechte Hand von Regisseur Gerald Diestel. Damit die Szenen so reibungslos wie möglich abgedreht werden können, muss Natascha Jüttner ständig darauf achten, dass alles vorbereitet ist. Vom Sitz des Anzugs von Schauspieler Hermann Tölke bis hin zum Einsatz der Komparsen. Am Set treibt sie die Filmcrew auch schon einmal an, damit der enge Zeitplan auch eingehalten wird.

Die rechte Hand hat alle Hände voll zu tun

















Wenn Brigitte Antonius einen Streifzug durch Lüneburg macht, dann ist ihr elfjähriger Pekinese "Pinki" immer dabei. "In Läden, in denen Pinki nicht erwünscht ist, gehe ich gar nicht rein", sagt Antonius. Die 83-Jährige lebt seit Beginn der Serie, also seit nunmehr zehn Jahren in Lüneburg. Für ausgiebige Spaziergänge besucht sie gern den Kurpark, zum Sonntagsgottesdienst führt es sie nach St. Johannis oder St. Nicolai - immer im Wechsel. Am liebsten aber verbringt Brigitte Antonius ihre Zeit in dem winzigen Antiquitätenladen "Mona Kunzog", der für sie eine wahre Schatztruhe ist. "Hier habe ich fast die ganze Ausstattung für meine Wohnung gekauft", erzählt die Schauspielerin. Obwohl in ihrer Wohnung mittlerweile kaum noch Platz ist, kann sie dem alten Trödel nur schwer widerstehen. Zum abschließenden Feierabendgetränk geht es für Antonius meistens in die Gaststätte Lanzelot. Hier hat sie in der Wirtin Maria eine gute Freundin gefunden. "Maria kommt aus Slowenien, ganz in der Nähe zu Österreich. Wir sind quasi ein Kulturkreis", sagt die österreichische Schauspielerin und lacht.

Justus Marggraf ist der Herr der virtuellen Bilder bei den Roten Rosen. Er lässt Hobbypilotin Merle, gespielt von Anja Franke, mit dem Segelflugzeug über den Wolken schweben, obwohl sie gar nicht abgehoben hat. Einen Baukran, der die idyllische Kulisse von Lüneburg beim Außendreh stört, holt der Special-Effect-Spezialist einfach wieder aus dem Bild oder lässt Theos Würstchenbude in Flammen aufgehen, obwohl sie nie Feuer gefangen hat. "Special Effects werden auch bei den Roten Rosen immer wichtiger, aber wir setzen sie dezent ein", sagt der Mann, der mit flinken Händen am Computer so mancher Szene erst den letzten Schliff gibt.

Feuer bei den Roten Rosen: So funktioniert es 08.09.2016 21:00 Uhr Autor/in: Lars Gröning Wenn es bei den Roten Rosen brennen muss, dann ist er zur Stelle: Der Special-Effects-Spezialist Justus Marggraf demonstriert, wie der Brand einer Würstchenbude inszeniert wird.







4,71 bei 24 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Und noch einmal, bitte!" Patrik Fichte ist ein Perfektionist. Wieder und wieder lässt er die große Versöhnungsszene für die Jubiläumsfolgen wiederholen, die derzeit auf dem Krusenhof bei Neetze gedreht wird. Für den 50-Jährigen ist ein Traum wahr geworden: Als einer von insgesamt zehn Regisseuren setzt er in Szene, was die Drehbuchautoren der Telenovela "Rote Rosen" sich ausdenken. "Ich habe mein Steckenpferd gefunden", schwärmt Fichte, der eigentlich als Schauspieler zu den "Roten Rosen" kam. An der Seite von Maike Bollow spielte er in der zehnten Staffel deren Ex-Mann "Ole", einen erfolgreichen Radsport-Unternehmer. Seit Staffel zwölf steht Fichte nun hinter der Kamera - und hier will er so schnell nicht wieder weg.

"Rote Rosen"-Star wechselt hinter die Kamera 02.09.2016 06:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen Der Schauspieler Patrik Fichte wechselt auf den Regiestuhl. Als einer von zehn Regisseuren inszeniert der ehemalige Hauptdarsteller von "Rote Rosen" nun selbst Folgen der Telenovela.







4,69 bei 32 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zum zehnjährigen Bestehen kommen die Schauspieler der ersten "Rote Rosen"-Staffel wieder zusammen. Gemeinsam feiern sie den 60. Geburtstag von "Thomas Jansen" alias Gerry Hungbauer. Auch die erste Rose, Angela Roy, kommt zum Gratulieren nach Lüneburg.

Angela Roy kehrt zurück ans "Rote Rosen"-Set 30.08.2016 08:45 Uhr Autor/in: Ina Kast Zum zehnjährigen Jubiläum kehrt die "Ur-Rose" Angela Roy ans Set nach Lüneburg zurück. Gemeinsam mit Gerry Hungbauer feiert sie den 60. Geburtstag der Serienfigur Thomas Jansen.







4,34 bei 58 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ja, sie ist böse. Sehr böse sogar", verrät Laura Preiss über ihre Rolle als Vicky Parker. Als Tochter von Jeff Parker wird Vicky ab kommender Woche, genauer gesagt ab Folge 2261, für böses Blut und jede Menge Intrigen bei den "Roten Rosen" sorgen. "Mich in diesen Charakter hineinzuversetzen ist eine echte Herausforderung", sagt Preiss und beteuert: "Vicky und ich haben nur wenig gemeinsam." Gespannt ist sie auf das Feedback der Fans: "Ich darf nicht viel verraten, aber man wird mich wirklich hassen." Die Schauspielerin und Synchronsprecherin, die abwechselnd in Berlin und in Hamburg lebt, genießt ihre Zeit in Lüneburg. "Die Häuser sind so charmant schief. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die nicht umkippen."

"Da kommt dann die Vicky raus" 26.08.2016 07:00 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen Laura Preiss spielt bei den "Roten Rosen" die Rolle der Vicky Parker. Die intensive Auseinandersetzung mit der Figur hinterlässt auch Spuren im Alltag, verrät die Schauspielerin.







4,5 bei 111 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zwei Turnschuhe, die ständig in Bewegung sind: Sie gehören "Set-Ed". Und wenn "Set-Ed" läuft, dann läuft der Dreh. Hinter "Set-Ed" verbirgt sich Aufnahmeleiter Eddy Althoff. Seinen Spitznamen hat er von seinen Kollegen vom Dreh-Team der Roten Rosen bekommen. Denn am Set läuft ohne Ed so gut wie nichts. Um den Drehort vorzubereiten ist er morgens der erste und beim Abbau abends der letzte. Ob bei Außen-Aufnahmen in der Lüneburger Altstadt oder bei der Arbeit in den Studios - sein Organisationstalent ist die Garantie dafür, dass für Regisseur, Kameraleute, Schauspieler und alle anderen der Drehtag reibungslos läuft.

Ohne "Set-Ed" läuft am Drehort nichts 11.08.2016 13:30 Uhr Autor/in: Lars Gröning Der "Rote-Rosen"-Aufnahmeleiter Eddy Althoff, genannt "Set-Ed", sorgt für einen reibungslosen Drehtag. Das Organisationstalent gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag am Set.







3,8 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Geburtstage sind nicht jedermanns Sache. Auch Hermann Toelcke war früher eher ein "Geburtstagsmuffel", wie er sagt. Zu seinem 63. Geburtstag aber freut er sich über die vielen Ständchen, die ihm seine Kollegen am Set gesungen haben. An seinem Ehrentag gestern musste er zwar arbeiten, aber am Wochenende wird mit der Familie gefeiert. Eine Freude kann man dem Schauspieler mit vielen Dingen bereiten - was er aber auf dem Geburtstagstisch gar nicht sehen möchte, sind selbstgestrickte Socken.

Hermann Toelcke feiert Geburtstag 11.08.2016 19:15 Uhr Autor/in: Ann-Kristin Mennen Der "Rote Rosen"-Schauspieler Hermann Toelcke freut sich über ein Ständchen seiner Kollegen. Mit ihnen feiert er seinen 63. Geburtstag.







4,43 bei 65 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Outfits zusammenstellen, Kleider, Hosen oder Handtaschen auswählen und jede Woche shoppen gehen - Birgit Missal lebt den Traum vieler Modeverrückter. Als Kostümchefin der "Roten Rosen" stellt sie seit sechs Jahren jede Woche die Kleidung für alle Darsteller zusammen. In Absprache mit der Redaktion und der Produktion werden die Kostüme kreiert. Dabei bedient sich die Kostümbildnerin aus einem riesigen Fundus. Zusätzlich geht es für sie und ihre Assistentin Bettina Leukar zweimal wöchentlich in die Stadt: Neue Mode, neue Darsteller und neue Trends gilt es zu bedienen. Die gebürtige Hamburgerin hat NDR.de einen Blick hinter die Kulissen der Garderobe gewährt.

"Kein Darsteller bringt Sachen selber mit" 04.08.2016 13:30 Uhr Autor/in: Angela Niggemeyer Die "Rote-Rosen"-Kostümchefin gewährt Einblicke in ihr Reich. Jede Figur hat eine eigene Kleiderstange, hinzu kommt ein Fundus mit Tausenden weiteren Kostümen.







3,44 bei 32 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Ton-Team am Filmset hat es nicht leicht - und das ist wörtlich gemeint. Mit ihren Tonangeln fangen Ulf Erismann, Moritz Fischer und Johann Bockwoldt die Dialoge ein.

Unsichtbar, aber unentbehrlich: Das Ton-Team

























"Sie ist für mich ein Stück Heimat", sagt Hauptrose Cheryl Shepard über ihre Ankleidedame Maria Poppek. Die beiden Frauen fühlen sich eng miteinander verbunden, denn sie sprechen die gleiche Sprache. Cheryl Shepard kommt aus New York, die 65-jährige Poppek aus der Nähe von Dublin. "Wir haben nicht nur die gleiche Muttersprache, sondern teilen auch unseren Humor", beteuern beide. Und so bleibt immer Zeit für einen kurzen englischen Plausch in der Umkleidekabine, selbst wenn es beim Umziehen zwischen den Szenen schnell gehen muss. "Mein Garderobenengel", nennt Shepard die Irin liebevoll. Maria Poppek ist dafür zuständig, dass immer das richtige Outfit zur rechten Zeit parat liegt und dass die vielen Accessoires der Hauptdarstellerin nicht durcheinander geraten.

In der Umkleide mit Cheryl Shepard Autor/in: Ann-Kristin Mennen Die aus New York stammende Cheryl Shepard zeigt, wer hinter den Kulissen von "Rote Rosen" dafür sorgt, dass die Schauspielerin vor der Kamera immer korrekt gekleidet ist.







4,04 bei 49 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ausnahmsweise haben wir zwischendurch auch mal eine Dienstagsnotiz. Immerhin erwartet die Telenovela ein neues Gesicht. Ab Ende August verstärkt Laura Preiss das Team und spielt die Amerikanerin Vicky Parker - jung, attraktiv und ausgesprochen intrigant.

Weitere Informationen "American Beauty" soll "Rote Rosen" aufmischen In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" taucht Ende August ein neues Gesicht auf. Laura Preiss steigt als die intrigante Vicky Parker in die in Lünburg spielende Serie ein. mehr

Bei den "Roten Rosen" geht es um Liebe, Intrigen, Schicksale, Glück und Dramatik. In der Serie wird oft aber auch einfach nur gegessen, getrunken oder gelesen. Das sind die Momente, die Grafikerin Jenny Krützmann tagtäglich sorgfältig vorbereitet. "Schleichwerbung für bestimmte Produkte ist hier natürlich nicht erlaubt", sagt die Grafikerin. Hinter den Kulissen fertigt die 29-Jährige deshalb neue Requisiten an - pro Woche etwa zehn Stück. Seit September 2015 ist Krützmann die Grafikerin der "Roten Rosen" und kann Besucher und Fans der Serie immer wieder überraschen: "Vielen Zuschauern ist noch nie aufgefallen, dass keine Produkte aus dem echten Leben in der Serie gezeigt werden", sagt sie. Einige ihrer kreativen Entwürfe hat Krützmann NDR.de bei einem Rundgang durch ihr Archiv vorgestellt.

"Rote Rosen": Falsche Produkte für das Filmset

Nicht nur Schaupielkünste sind bei den "Rote Rosen" gefragt, auch sportliche Fitness müssen die Schauspieler mitbringen. Laura Preiss und Hedi Honert machen auch auf dem Tennis-Court eine gute Figur. Das Training mit dem Coach Rimbert Westerkamp war zwar hart, aber auch lustig.

Sportliche "Rote Rosen" Stars

























Ob Kellner, Assistenzärztin, Polizist oder Spaziergängerin - Komparsen spielen am Set von "Rote Rosen" eine wichtige Rolle. Rund 50 Statistenrollen werden pro Woche besetzt. Zuständig für deren Auswahl sind Daniela Behns und Christian Preuß. Für NDR.de sind die beiden Assistenten der Aufnahmeleitung heute selbst in die Rolle der Komparsen geschlüpft. "Ausnahmsweise", betont Christian Preuß.

"Rote Rosen": Rund 50 Statisten pro Woche















Wo gehen die Schauspieler hin, wenn sie an einem Tag dringend frei haben müssen? Wo ist Platz zum Relaxen während eines anstrengenden Drehtags? Und wohin verschwinden die Raucher? NDR.de hat einen kleinen Rundgang am Set der "Roten Rosen" gemacht und stellt Ihnen die wichtigsten Orte für die Schauspieler vor.

Die wichtigsten Orte am "Rote Rosen"-Set































Bei welchem Kollegen schwankt die Laune am meisten? Wer ist der Spaßvogel am Set? Und wer ist der heimliche Held bei den "Roten Rosen"? Wir haben Schauspielerin Hedi Honert gebeten, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Dabei war sie erstaunlich kooperativ und ehrlich …

Rote Rosen: Hedi Honert plaudert aus dem Nähkästchen Die Schauspielerin Hedi Honert spielt "Kim Parker" bei den "Roten Rosen". Im Interview plaudert sie aus dem Nähkästchen.







4,25 bei 81 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ulla Scheid arbeitet seit neun Jahren am Set der "Roten Rosen". Die 55-Jährige ist die gute Fee in der Kantine und kümmert sich um das Frühstück und Mittagessen der Schauspieler und Crew-Mitglieder. "Sie sind alle total lieb und nett", schwärmt Scheid. Wir haben sie bei der Arbeit begleitet und hinter die Catering-Kulisse geblickt.

Die gute Fee in der Kantine



























"Tolle Haare, große Augen, lange Wimpern" - während sie die Wimpern von Schauspielerin Maria Fuchs tuscht, schwärmt Maskenbildnerin Isabel Preiß von der "Rote Rosen"-Schauspielerin. Die beiden treffen sich auch mal nach der Arbeit "auf ein Gläschen oder zu Klamottentausch-Partys." Schließlich sehen sie sich jeden Morgen - und da wird auch schon mal das ein oder andere Private besprochen.

Maria Fuchs wird in der Maske zurecht gemacht 03.06.2016 11:45 Uhr Autor/in: Lars Gröning Maskenbildnerin Isabel Preiß verwandelt Schauspielerin Maria Fuchs für die Telenovela "Rote Rosen" in die temperamentvolle Griechin Carla Saravakos. Die Frauen verstehen sich gut.







3,55 bei 31 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ohne seine Gitarre ist er nur ein halber Mensch: Denn ohne Musik kann Schauspieler Frederic Böhle nicht leben. Selbst in den Drehpausen wissen alle am Set, wo er gerade ist: Dort, wo die Gitarre spielt. Bei den "Roten Rosen" spielt Frederic den liebenswerten Chaoten Theo Lichtenhagen. In der neuen Staffel öffnet er wieder seine "Art of Wurst"-Bratwurstbude. Seine Leidenschaft für die Gitarre haben die Drehbuchschreiber schon längst in seine Rolle eingebaut.

Frederic Böhle: Die "Rote Rose" mit Musik im Blut 27.05.2016 10:00 Uhr Autor/in: Lars Gröning Ohne Musik kann Schauspieler Frederic Böhle nicht leben. Bei den "Roten Rosen" spielt er den Chaoten Theo Lichtenhagen. Auch die Figur ist leidenschaftlicher Vollblut-Musiker.







3,83 bei 53 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sänger, Tänzer, Schauspieler und Moderator - Oliver Petszokat alias Oli. P gibt sich gern als Multitalent. Mit seinen Songs "So bist du" und "Flugzeuge im Bauch" landete er Ende der 1990er-Jahre auf Platz 1 in den Charts. Nach zwölf Jahren Pause wagt der heute 37-Jährige nun sein musikalisches Comeback, bringt Ende des Monats ein neues Album raus. Doch damit nicht genug: Der frühere Teenie-Schwarm und ehemalige "GZSZ"-Schauspieler wird künftig auch bei den "Rosen" zu sehen sein. Er übernimmt die Rolle des begnadeten Tänzers René Siegel, der vom Tanzen allein aber nicht leben kann und sein Geld in einer Wäscherei verdient. Ob Oli. P unser Spontan-Interview genauso gut gemeistert hat wie die Auftritte auf dem Tanzparkett, erfahren Sie im Video.

Alter Bekannter: Oli. P nun bei "Rote Rosen" Autor/in: Ina Kast Bei den "Rosen" übernimmt Oli. P zukünftig die Rolle des Tänzers René Siegel. Im Interview hat der Schauspieler nun die Qual der Wahl: Gänseblümchen oder rote Rosen?







3,05 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Constantin Lücke ist demnächst bei "Rote Rosen" als gut aussehender Feuerwehrmann Patrick Mielitzer im Einsatz für Menschenleben. Der Umgang mit Schlauch und Pumpe will natürlich gelernt sein ...

Bald bei "Rote Rosen": Ein gut aussehender Feuerwehrmann































Ob Chefarzt, der Karriere machen will, oder Bankdirektor, der für den beruflichen Erfolg über Leichen geht: David C. Bunners kennt sich mit bösen Filmrollen aus. Seitdem er im Fernsehen und im Film spielt, hat er vorrangig Rollen der Bösewichte übernommen. "Es sind die spannenderen und dankbareren Figuren", findet der 50-Jährige. Und so bleibt er auch bei den "Roten Rosen" seiner fiesen Seite treu: Bunners spielt den hinterhältigen Celler Hotelier Holger Mielitzer. "Bei allem Bösen, was Mielitzer in der Geschichte verkörpert, ist er auch ein Mensch, der viel Zuspruch und Sympathien bekommen wird", sagt David C. Bunners über seine "Rote Rosen"-Figur. "Vielleicht bekomme ich auch mal einen Fanbrief", scherzt Bunners. Dass er nicht nur das fiese Gesicht zeigen kann, beweist er Mimik-Interview.

Die Mimik des Rote-Rosen-"Bösewichtes"



















Bei den "Rosen" spielt er den amerikanischen Immobilienentwickler Jeff Parker. Doch im wahren Leben hat Schauspieler Urs Remond seine Wurzeln in der Schweiz - was sein Vorname schon vermuten lässt. Remond verbindet zwei Welten in einer Person, darum weiß er: "Den Schweizer Dialekt finden Deutsche nicht sonderlich sexy!" In den Augen der Deutschen sei der typische Schweizer eher ruhig, verschlossen und diskret. "Umgekehrt halten viele Schweizer den typischen Deutschen für einen lauten, extrovertierten und darstellenden Menschen", sagt Remond.

Wie viel Schweiz steckt in Urs Remond? Autor/in: Ina Kast Er ist gebürtiger Schweizer, doch vor der Kamera stand er dort so gut wie nie: Bei den "Rosen" spielt Urs Remond Jeff Parker. Im Interview erklärt er, welche Rolle seine Heimat spielt.







3,62 bei 26 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In der 13. Staffel der Telenovela steigt Mickey Hardt als Lebensretter Mathis Segert ein. Im echten Leben könnte er einer Frau in gefährlichen Situationen zur Seite stehen. Hardt ist leidenschaftlicher Kampfsportler und kann dadurch exzellent treten, kicken und schlagen. "Obwohl mein Papa Profifußballer bei Austria Wien war, wollte ich nie auf den Fußballzug aufspringen", sagt Hardt. Sein Herz schlägt von Kindheit an für die Kampfsportarten: Als kleiner Junge fing er mit Judo an. Durch einen Flyer an der Tankstelle wurde er auf Taekwondo aufmerksam und meldete sich zu einem Kurs an. "Ich glaube, ich habe ein Talent mitgebracht, weil ich sehr beweglich war." Hardt ist stolzer Inhaber des 1. Dan im Taekwondo. Er probierte zudem Kickboxen und Thaiboxen aus. In der Kampfkunst Savate - auch französisches Boxen genannt - gewann Hardt dreimal den Deutschen Meistertitel. Wie schlagfertig er in Interviews sein kann, hat NDR.de mit ihm getestet.

"Tulpen oder Rosen? Rosen, Rosen, Rosen" Rote Rosen Autor/in: Ina Kast Der neue "Rote Rosen"-Star Mickey Hardt ist seit seiner Kindheit begeisterter Kampfsportler. Seine verbale Schlagfertigkeit hat NDR.de jetzt getestet.







3,66 bei 32 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der 1989 geborene Felix Everding ist das Küken bei den Schauspielern der 13. "Rote Rosen"-Staffel. Er spielt die Rolle des cleveren Schulversagers Dennis. Privat ist der gebürtige Münchner immer für einen Spaß zu haben und hat sich spontan bereit erklärt, eine etwas andere Fotostrecke mit NDR.de zu machen. Die Regel: Dem Rotschopf wurde pro Foto ein Satz vorgegeben, auf den er mit Gesichtsmimik sofort reagieren musste.

Felix Everdings Gesicht spricht Bände



















Angefangen hat er als Steuerberater, entwickelte sich dann zum Meeresbiologen, und wurde schließlich vom einfachen Bürger zum Oberbürgermeister - Gerry Hungbauer hat in seiner Rolle als Thomas Jansen schon einige Wandlungen durchgemacht. Der Schauspieler gehörten zu den Ensemblemitgliedern, die am längsten dabei sind - und der gebürtige Münchener fühlt sich pudelwohl in seiner neuen Wahlheimat Lüneburg. In einem Porträt haben wir seinen spannenden Werdegang skizziert.

Die gebürtige New Yorkerin Shepard fühlt sich in Lüneburg bereits pudelwohl. Das Ensemble habe sie ganz toll aufgenommen, sagt die Schauspielerin. Auch ihrer richtigen Familie gefällt die alte Salzstadt. Während der kommenden Monate wird die Wahl-Lüneburgerin vielleicht auch mal mit Anhang durch das mittelalterliche Zentrum schlendern.

Cheryl Shepard ist die neue "Rose" Hallo Niedersachsen - 18.04.2016 19:30 Uhr Sie übernimmt in der neuen "Rote Rosen"-Staffel die Hauptrolle: Cheryl Shepard ist ab Ende Mai die neue "Rose" der Serie. Sie wird 200 Folgen lang dabei sein.







3,73 bei 49 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Habt ihr das gehört? Das quietscht", sagt Schauspieler Hermann Toelcke. Das Team ist mitten bei den Dreharbeiten. Gespielt wird eine Szene in einem Wohnzimmer. Toelcke grinst verschmitzt. Er sitzt auf einem Sessel. Demonstrativ rutscht er auf dem Fauteuil hin und her. "Der quietscht", sagt er und lacht. Ein Quietschen bei der Aufnahme, das darf natürlich nicht. Ein Crewmitglied ist deshalb schnell zur Stelle, um dem störenden Sound den Garaus zu machen.

"Los, komm schon, komm!" Kernige Worte sind es, mit denen Coach Yvonne Hornack Schauspieler Cecil von Renner draußen vor den Studios anfeuert. Zusammen üben sie gerade einen Text. Yvonne korrigiert Mimik, Betonung und das ein und andere mehr. "Meine Aufgabe ist es, die Schauspieler fit zu machen für die Szene, die gleich gedreht wird", sagt die gelernte Schauspielerin. Und darin ist sie wirklich gut. Seit sechs Jahren ist sie im "Rosen-Team" und eine von drei Coaches am Set. Jeder Schauspieler, der möchte, bekommt von ihnen wichtige Hilfe - nicht nur beim Üben der Szene. "Wir bringen auch mal das Textbuch oder ein Glas Wasser. Eben alles, was dem Schauspieler das Leben leichter macht." Das Leben leichter machen, dafür sorgt übrigens auch die gute Laune, die die quirlige Berlinerin Yvonne Hornack am Set versprüht.

Wütend werden auf Rezept





















Cheryl Shepard wohnt mittlerweile in Lüneburg. Ihre gemütliche Bleibe liegt in der Nähe des Zentrums. Von dort aus erobert die Schauspielerin immer häufiger die Stadt. "Lüneburg ist ein Städtchen, das man gut zu Fuß erkunden kann. Ich will so oft wie möglich rausgehen." Bei ihren ersten Streifzügen durch die Lüneburger Altstadt hat Cheryl Shepard auch bereits ihr Lieblings-Café entdeckt, im Hafenviertel am Stint. "Ich verlieb' mich immer gleich auf den ersten Blick. Wenn mein Bauch sagt, das ist mein Lieblingslokal, dann bleibt das meistens auch so." Das Café erinnert sie an ihr eigenes, das sie in Leipzig hatte. In dem Lüneburger Lokal will sie nun, so oft es geht, Zeit verbringen - auch um einmal abseits der Studios ihren Text für die "Roten Rosen" zu lernen. "Und das bei einem Assam-Tee mit Milch."

Auf einen Tee mit Cheryl Shepard













Zwölf-Stunden-Tage sind am Set von "Rote Rosen" keine Seltenheit - ganz schön harte Arbeit also. Da muss hinter den Kulissen alles wie am Schnürchen laufen. Ist eine Szene abgedreht, wird sofort die nächste besprochen, damit auch die so schnell wie möglich im Kasten ist. Schließlich müssen 48 Minuten Film am Tag produziert werden. Für das eingespielte Team ist aber das kein Problem - und der guten Laune am Set tut's auch keinen Abbruch.

Abgedreht und weiter: Von einer Szene zur nächsten Rote Rosen Autor/in: Lars Gröning Cheryl Shepard als "Sydney Flickenschild" geht am Set mit Schauspiel-Coach Yvonne Hornack die nächsten Dialoge durch. Trotz eines "schnelles Frühstücks" ist von schlechter Laune keine Spur.







4,03 bei 36 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen