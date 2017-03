Stand: 03.03.2017 18:51 Uhr

Der bei den Wölfen dreht: Hannes Jaenicke im Zoo

Wer in Hannover wohnt, kennt das schon vom Tatort: Fernsehen macht gleich doppelt so viel Spaß, wenn man die Drehorte kennt. Und aktuell stehen in Hannover wieder Schauspieler für einen NDR Fernsehfilm vor der Kamera. Seit einigen Wochen dreht Regisseur Stefan Krohmer mit seinem Team an einem Film mit dem Arbeitstitel "Meine fremde Freundin". Am Freitag standen die Darsteller - darunter Valerie Niehaus und Hannes Jaenicke - im Zoo vor der Kamera.

Heile Welt mit tiefen Abgründen







Heile Welt mit tiefen Abgründen

Dass im Zoo Hannover etwas vor sich geht, ist nicht zu übersehen: Die großen Laster der Filmemacher stehen davor, darin Maske, Garderobe, Imbiss und so weiter. Gedreht wird am Wolfsgehege. Eine ganz normale Familienszene, scheinbar heile Welt. Im Film verstecken sich hinter dieser Fassade jedoch tiefe Abgründe. Hannes Jaenicke spielt einen Mitarbeiter des Gesundheitsamts, der von einer Kollegin der Vergewaltigung beschuldigt wird. Er beteuert dagegen seine Unschuld.

Jaenicke wünscht sich Sommer-Dreh in Hannover

Für Jaenicke ist Hannover ein bekanntes Pflaster. Immerhin hat er schon vier Tatorte hier gedreht. Leider erwische er jedes Mal trübe Tage: "Ich habe immer das Pech, wenn ich hier bin, ist es hauptsächlich grau. Ich habe auch noch nie im Sommer hier gedreht, was eigentlich mal schön wäre", so Jaenicke. Dann könnte man zum Beispiel schön am Maschsee sitzen, sagt er.

Die ganz normale Stadt

Der Film spielt bewusst in Hannover. Die Stadt als Ganzes ist Drehort. Sie passt vielleicht mit ihrem Image genau zu dem, was der Film aussagen will, erklärt Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt. "Wir wollen ein alltägliches Hannover zeichnen und sind insofern nicht an touristischen Motiven unterwegs", so Meyer-Burckhardt. Gedreht wird noch bis Mitte März, Sendetermin soll dann gegen Ende des Jahres sein.

