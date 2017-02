Stand: 06.02.2017 00:01 Uhr

Ohrwurmgarantie beim Musical "Daddy Cool"

Der Erfolgsproduzent Frank Farian hat 2016 nicht nur seinen 75. Geburtstag gefeiert, auch ein neues Projekt hat er realisiert. Mit "Daddy Cool - Das Boney M. Musical" blickt er auf seine Karriere und die größten Erfolge der von ihm erschaffenen Band Boney M. zurück. In mehr als 30 Städten gastiert die Show 2017 in Deutschland - heute ist sie auch in Hamburg zu sehen.

"Daddy Cool - Das Boney M. Musical"











Das Publikum darf sich auf 20 Welthits der Disco-Formation freuen, wie zum Beispiel "Daddy Cool", "Sunny", "Rivers Of Babylon" oder "Ma Baker". Das Musical ist eine nostalgische Reise durch die Musik und sorgt für ein grandioses Partyfeeling.

