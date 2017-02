Stand: 01.02.2017 11:45 Uhr

Cindy Laupers "Kinky Boots" kommen nach Hamburg

Wenn Dragqueens mit hochhackigen Stiefeln Thema eines Musicals sind, kann es wohl kaum einen besseren Aufführungsort geben: Das Musical "Kinky Boots" soll im Dezember ins Operettenhaus an der Reeperbahn in Hamburg einziehen. Das von Popstar Cindy Lauper musikalisch untermalte Stück hat dann Deutschlandpremiere und löst das Udo-Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont" ab, das bis Ende Oktober zu sehen sein wird.

Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Loyalität

Die Show dreht sich um den Sohn eines Schuhfabrikanten, der die heruntergekommene Fabrik seines Vaters erbt. Um sie zu retten, ersinnt er zusammen mit der Dragqueen Lola eine neue Modelinie - Schuhe und Stiefel für Dragqueens, "Kinky Boots". Das Buch schrieb Schauspieler Harvey Fierstein, der in zahlreichen Broadway- und Hollywood-Produktionen mitwirkte. Das nach einer wahren Geschichte erzählte Stück stehe für Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Loyalität, so Fierstein. "Die Pop-Ikone und Songschreiberin Cyndi Lauper kreierte dafür einen einzigartigen Gute-Laune-Soundtrack, der für seine Ohrwurm-Hits sogar mit einem Grammy-Award ausgezeichnet wurde", betonte Stage Entertainment. Lauper kündigte an: "Das Publikum kann sich auf ein hinreißendes Musical freuen. In einem unserer Songs heißt es 'Just be who you wanna be'. Ich finde, das ist das perfekte Motto für einen tollen Abend auf der Reeperbahn."

Die Welturaufführung des Musicals war 2012 am Broadway in New York zu sehen und hat seitdem mehrere Preise gewonnen.

