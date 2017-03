Stand: 17.03.2017 12:13 Uhr

Amazon-Serie "You Are Wanted" startet von Julia Jakob, NDR Info

Mit viel Spannung wird sie erwartet, die erste deutsche Serie, die für das Streaming-Portal Amazon produziert wurde: "You Are Wanted", prominent besetzt mit Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara, in weiteren Rollen unter anderem Karoline Herfurth, Tom Beck und Cathrin Striebeck. In mehr als 200 Ländern wird sie heute starten, das hat bisher keine deutsche Produktion erreicht. Die Erwartungen an "You Are Wanted" sind also hoch.

Mit einem Klick vom Familienvater zum Terroristen











Vom Download zur Erpressung

Lukas Franke, gespielt von Matthias Schweighöfer, hat ohne zu zögern einem Download auf seinem Handy zugestimmt. Wenig später kommen falsche Bestellungen ins Haus, das Gesicht des Hotelmanagers wird in Bilder einer Überwachungskamera montiert, Rezepte für Psychopharmaka ausgestellt. Und die Polizei hat Franke ebenfalls im Visier: Es gebe ein Bekennerschreiben von seiner IP-Adresse, er wolle demnach eine Bombe bauen. Davon ist Franke wirklich weit entfernt - noch, möchte man sagen. Denn der anonyme Hacker setzt ihn ordentlich unter Druck, indem er seine Familie bedroht.

"Warum?" statt "wer?"

Zimperlich geht es nicht zu in "You Are Wanted", der Hacker bringt Franke dazu, das zu tun, was er will - das Landeskriminalamt sieht in ihm schließlich einen Terroristen und selbst seine Frau weiß nicht mehr, was sie glauben soll. Die drei Drehbuchautoren haben einen sauberen Verschwörungsthriller voller Cliffhanger geliefert. Die Erzählweise der Serie über einen längeren Zeitraum spielt ihnen dabei in die Hände. Die Spannung entsteht nicht durch die klassische Tatort-Fragestellung "Wer wars?", sondern durch das "Warum?"

Matthias Schweighöfer ist für Amazon ein prominentes Zugpferd - für den Schauspieler wiederum eine gute Gelegenheit, auch seine ernste Seite zu zeigen. Schweighöfer ist aber nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur und Produzent. Er hat der Serie einen gewissen Anstrich verpasst. "Wir wollten, dass es düster ist, europäisch ist, amerikanisch aussieht und sich international anfühlt", so Schweighöfer.

Spannung ohne Innovationen

Ohne Zweifel ist die erste deutsche Serie für die Ausspielplattform Amazon gelungen. Für das Lob "ganz großer Wurf" aber fehlt Innovatives, wie eine überraschende Erzählweise, Sequenzen, die mit der Sehgewohnheit spielen oder auch eine Optik gegen die Erwartung. Und kritische Töne zum Thema Internetnutzung oder Datenschutz sucht man vergeblich. Trotzdem: "You Are Wanted“ ist ein klassischer, spannender Hacker-Thriller und eines auf jeden Fall: prima Bingewatching-Stoff.

