Sendedatum: 31.01.2017 11:40 Uhr

"ABBA Mania": 45 Jahre Schweden-Pop

Das ABBA-Fieber kann wieder ausbrechen: Zum 45-jährigen Jubiläum der legendären Band kommt "ABBA Mania - The Show" heute nach Hamburg. Das Ensemble aus London erzählt in der Barclaycard Arena von der rasanten Erfolgsgeschichte der schwedischen Musiker. Unter dem Motto "Thank You For The Music" bringen mehr als 30 Künstler Welthits wie "Waterloo", "Mamma Mia" und "Dancing Queen" auf die Bühne. Aufwendige Kostüme und tolle Musik laden zu einer Reise in die 70er-Jahre ein, als die Karriere der schwedischen Popband begann.

Thank You For The Music, Abba!







































