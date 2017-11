Stand: 17.11.2017 11:16 Uhr

Zverev selbstkritisch: "Habe es vermasselt"

Es wäre nur allzu verständlich gewesen, wenn Alexander Zverev nach dem 4:6, 6:1, 4:6 gegen den US-Amerikaner Jack Sock wieder einmal seinen Tennisschläger zertrümmert hätte. Denn es war ein sogenannter "unforced error", der seinem Gegenüber den Matchgewinn bescherte: Zverev spielte einen Longline-Ball ins Aus, Sock blickte verdattert seinen Kontrahenten an - fast so, als wollte er sagen: "Was kann ich dafür, dass ich jetzt im Halbfinale der ATP-WM stehe und nicht Du?" Doch es folgte kein Wutausbruch bei Zverev, der 20-Jährige blieb ruhig. Zerknirscht nahm er sein Stirnband ab, schritt zum Netz, gratulierte Sock und verschwand dann mit versteinerter Miene in der Kabine. Dort wollte er einfach nur alleine sein, mit sich und seinem Frust: "Die anderen kamen rein und legten ihre Sachen hin, wussten aber schnell, dass sie einfach nur rausgehen sollen", erklärte der Hamburger nach der unnötigen Niederlage, die zum vorzeitigen Aus bei der ATP-WM führte.

"Ich habe wirklich schlecht gespielt"

Zverev schwer enttäuscht

Alexander Zverev ist bei der ATP-WM in der Vorrunde ausgeschieden. Nach der Niederlage gegen den US-Amerikaner Jack Sock haderte der Hamburger vor allem mit seinem eigenen Spiel.







Denn der 20-Jährige wusste genau, was für eine Riesenchance er bei seinem dritten Gruppenspiel in London liegen gelassen hatte. Im Match gegen Sock war er der Favorit, das Duell sollte nur Durchgangsstation auf dem Weg ins Halbfinale und Endspiel des ATP-Saisonfinales sein: "Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich - wenn ich so spiele wie gegen Federer und Cilic - das Match gewinnen würde. Hätte ich auch, ich habe aber nicht annähernd so gespielt." Seine Leistung in den ersten beiden Sätzen bezeichnete Zverev als "okay". Aber den dritten Durchgang bewertete er anders: "Ich denke, dann habe ich angefangen, wirklich schlecht zu spielen", sagte der Hamburger. Das neunte Spiel im dritten Satz bezeichnete er als "Katastrophe" und als "eines der schlechtesten in diesem Jahr".

"Ich habe versagt"

Als Grund nannte er weder mangelnde Kraft noch seine Fähigkeiten: "Ich habe versagt. Es waren die Nerven. Sie haben mich geschlagen. Das hatte nichts mit Tennis zu tun, sondern nur mit mir und meinem Kopf. Am Ende habe ich es vermasselt." Und das erfolgreichste Jahr seiner Karriere - fünf Turniersiege und Platz drei in der Weltrangliste - mit einem unschönen Eindruck beendet. Der 20-Jährige weiß aber schon, wie er das verarbeiten wird - auf der Hochzeitsparty seines Bruders Mischa auf den Malediven: "Ich werde jetzt zwei Wochen Urlaub machen, feiern und irgendwann drüber hinwegkommen. Dann ist das vergessen."

