Tennis am Rothenbaum: Wie geht es weiter? von Andreas Bellinger, NDR.de

Um das Hamburger Tennisturnier wird weiter gestritten. Der Club an der Alster will ein neues Stadion, Turnierchef Michael Stich so weitermachen wie bisher. Und der Deutsche Tennis Bund droht mit Umzug. Ein Blick auf die unterschiedlichen Interessen rund um den Standort am Rothenbaum.

Das Fernbleiben von Lokalmatador Alexander Zverev hat im Vorfeld des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum für ziemlichen Wirbel gesorgt. Ob das vermeintliche Zugpferd der 111. German Open (24. bis 30. Juli) nun eine Vereinbarung mit Turnierchef Michael Stich gebrochen hat oder nicht, wird im Ringen um die Zukunft der Traditionsveranstaltung allerdings zur Randnotiz. Das in die Jahre gekommene Stadion und die unterschiedlichen Vorstellungen der drei Hauptakteure in den Planungen rund um den Standort an der Hallerstraße könnten sogar das Aus für den seit 1924 als Hochburg des deutschen Tennis bekannten Austragungsort bedeuten. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) jedenfalls kokettiert ganz offen mit einem Wechsel in eine andere Stadt, sollte sich die Hansestadt nicht stärker an den Kosten für die renommierte Veranstaltung und insbesondere auch die Instandhaltung der Arena beteiligen. Der Club an der Alster wiederum will ein neues (kleineres) Stadion bauen und das alte abreißen. Stich schließlich will wissen, wie es nach dem Ende seines Ausrichtervertrags im kommenden Jahr weitergeht.

Ohne Tennis-Verband geht nichts

Die Situation ist vertrackt, zumal sich die beteiligten Parteien in den vergangenen Monaten offenkundig mehr in der Öffentlichkeit als zusammen an einem Tisch über die Zukunft des einstigen Schmuckstücks Gedanken gemacht haben. Anscheinend am weitesten gediehen sind dabei die Pläne des Club an der Alster, der als Pächter des Areals ein umfangreiches Neubauvorhaben vorgestellt hat. Anfang dieses Jahrtausends hat der noble Hockey- und Tennisverein dem finanziell in Schieflage geratenen DTB das 1988 von der Hansestadt erworbene und bis 2049 gültige Erbbaurecht für 1,15 Millionen Euro abgekauft. Dem Tennis-Verband blieben die Nutzungsrechte - und die haben es in sich. "Ohne unser Einverständnis kann das Stadion nicht abgerissen werden", sagt DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff NDR.de.

Stich: "Tolle Open-Air-Arena"

Aber der Club an der Alster will bauen, das im Wohngebiet zwischen Haller- und Hansastraße angesiedelte Gelände modern gestalten. Ein Hockeyplatz für 3.000 Zuschauer soll entstehen, ein neues Tennis-Stadion als Multifunktionsarena mit 7.500 Plätzen und eine Tiefgarage mit 800 Stellplätzen. Die Allianz-Versicherung soll sich analog zum Münchner Fußballstadion des FC Bayern bereits die Namensrechte für die kommenden 13 Jahre gesichert haben. Das alte Stadion (13.200 Zuschauer) würde abgerissen. Die Pläne sind von den rund 4.000 Alster-Mitgliedern allerdings noch gar nicht genehmigt worden - und auch Stich hält wenig von einem Umzug in eine neue Tennis-Arena: "Sicher sind am alten Stadion einige Renovierungsarbeiten notwendig. Aber man hat mitten in der Stadt eine tolle Open-Air-Arena. In welcher anderen Metropole Deutschlands gibt es so was schon?"

"Entscheidung erst im September"

Stich und Detlef Hammer, Geschäftsführer des Turnier-Ausrichters HSE, sind sicher, für alle Parteien tragfähige Alternativen für den geplanten Abriss zu finden. Sie wollen vom DTB den Zuschlag für einen neuen "Drei- bis Fünfjahresvertrag" (Hordorff) - und das möglichst noch vor dem Turnier in diesem Jahr, um Planungssicherheit und Argumente beispielsweise in den Verhandlungen mit potenziellen Titelsponsoren zu haben. Doch so schnell ist der DTB augenscheinlich nicht. Hordorff: "Ich denke, wir werden die Entscheidung erst im September getroffen haben." DTB-Präsident Ulrich Klaus ist in jeder Hinsicht gesprächsbereit, betont aber: "Es muss sichergestellt sein, dass der DTB weder wirtschaftlich noch organisatorisch schlechter gestellt ist als heute." Die kostenfreie Nutzung der Büroräume der Geschäftsstelle sind dabei ein Thema wie auch die Einnahmen aus Vermietungen oder beispielsweise dem internationalen Beachvolleyball-Turnier, das im August seine zweite Auflage am Rothenbaum erleben wird. Kein Problem sieht darin Alster-Präsident Thomas Wiedermann. Im "Hamburger Abendblatt" bestätigte er, dass der DTB die Flächen bekomme, die er benötigt.

DTB fordert die Sportstadt Hamburg

Womöglich aber sind derlei Kompensationsgeschäfte gar nicht nötig. "Andere Kommunen sind bereit, deutlich mehr zu zahlen, um große Sportveranstaltungen auszurichten", sagt Klaus in Anspielung auf die 100.000 Euro, die die Stadt Hamburg als Turnier-Zuschuss bereithält. Hordorff macht derweil auf ein weit kostspieligeres Szenario aufmerksam: "Was ist, wenn das marode Zeltdach kaputt geht? Das kann der DTB nicht schultern." Ergo: Ohne eine finanzielle Zusage der selbsternannten Sportstadt Hamburg könnte ein Standortwechsel rasch bittere Realität werden. Neben Stich, der bereit ist, mehr für den Ausrichtervertrag zu zahlen ("Der aufgerufene Betrag ist absolut im Rahmen"), sollen längst andere Investoren und Veranstalter ihren Hut in den Ring geworfen haben. Ein Wechsel nach Berlin, Düsseldorf oder eine andere deutsche Großstadt sei denkbar. Konkret will Hordorff im Gespräch mit NDR.de nicht werden.

Vision von einem Damen-Turnier

Dabei hat der DTB eigentlich ein hohes Interesse daran, in Hamburg zu bleiben. Das zeigen wohl auch die Pläne, mittelfristig wieder ein Damen-Turnier am Rothenbaum auszurichten. "Wir haben tolle Spielerinnen mit Angelique Kerber an der Spitze und in Porsche einen interessanten Förderer", sagt Hordorff. Ein Damen-Event in der Güte des Turniers in Stuttgart schwebe ihm vor - vielleicht im Vorfeld der French Open. Auf jeden Fall aber nicht als Kombi-Veranstaltung parallel zum Herren-Turnier, denn dafür reiche der Platz nicht aus, so der DTB-Vize. In den Fokus geraten bei diesen Gedankenspielen sofort auch die städtischen Genehmigungen, die laut "Abendblatt" für den "Bebauungsplan Harvestehude 11" seit 2006 in Paragraf II vorsehen, dass "an maximal 22 Tagen im Jahr Sport und sonstige Großveranstaltungen zulässig" sind - detaillierte Lärmschutzbestimmungen inbegriffen.

