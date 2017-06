Zverev lässt Rothenbaum im Stich - Haas spielt

Stand: 15.06.2017 14:02 Uhr

Alexander Zverev will nicht am Hamburger Rothenbaum spielen - und pfeift ganz offensichtlich auf die gegebene Zusage, bis einschließlich 2018 bei den German Open, seinem Heimturnier, aufzuschlagen. Wie Turnierdirektor Michael Stich am Donnerstag sichtlich angefressen erklärte, sei er von den Plänen des 20-Jährigen komplett überrascht worden: Der Senkrechtstarter will sich, statt sich auf dem roten Sand seinen vielen Hamburger Fans zu präsentieren, lieber in Washington auf die Hartplatzsaison vorbereiten. Es habe Gespräche mit dem Management von "Sascha" Zverev gegeben, die aber ohne positives Ergebnis geblieben seien, sagte Stich und verkniff sich weitere Stellungnahmen.

Stich muss prominente Absagen verkraften Hamburg Journal - 15.06.2017 19:30 Uhr Enttäuschung bei Rothenbaum-Turnierdirektor Michael Stich: Weder Jungstar Alexander Zverev noch sein Bruder Mischa werden in diesem Jahr in Hamburg aufschlagen.







Zverevs Zusage nichts wert

Obwohl der im vorigen Jahr schon in der ersten Runde ausgeschiedene Weltranglisten-Zehnte seine langfristig vereinbarte Zusage kommentarlos nicht einhalten wird, will Wimbledonsieger Stich das Tischtuch nicht vollends zerschneiden - und die Hoffnung auf einen Start im kommenden Jahr dadurch nicht gänzlich zunichtemachen. Deutlicher wurde Stich allerdings bei Mischa Zverev, der gleichfalls andere Prioritäten hat und nach Wimbledon in Newport spielen will. Stich hatte dem älteren der Zverev-Brüder auch in schlechteren Zeiten Wildcards gegeben und konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. "Ich bin anders erzogen", sagte der 48-Jährige. "Wenn ich eine Zusage gegeben habe, halte ich sie auch ein."

Ein "Kracher" fehlt

Das Zugpferd ist der um Aufmerksamkeit und Attraktivität buhlenden Veranstaltung abhanden gekommen. Ohnehin ist die Zukunft des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum in Gefahr; der Deutsche Tennis Bund (DTB) erwägt nach dem Ende der Stich-Lizenz 2018 sogar einen Standortwechsel. Der aktuell nun topgesetzte Spanier Pablo Carreno Busta (Nummer 17 der ATP-Rangliste) ist sicherlich ein Könner auf Asche, die Sympathiewerte eines "Sascha" Zverev erreicht er aber ebenso wenig wie die Altmeister David Ferrer (Spanien/38.), Richard Gasquet (Frankreich/29.) oder auch die 2016er Finalisten, der slowakische Sieger Martin Klizan und Pablo Cuevas aus Uruguay. Zwar wird Stich nicht müde zu betonen, dass er in seinen neun Jahren als Turnierchef nie ein solch starkes Feld habe aufbieten können. Doch neben den heimischen Protagonisten Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Florian Mayer (Bayreuth) und Jan-Lennard Struff (Warstein) fehlen auch "Kracher" wie Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic.

Stich: "Wir geben nicht auf"

"Federer und Nadal hatten wir schon - an Djokovic sind wir dran. Wir geben nicht auf", sagte Stich mit einem Augenzwinkern. Realistischer aber ist ein anderer Plan: Tommy Haas soll Zverevs Platz einnehmen und mit einer Wildcard das Turnier aufwerten. Eigentlich sollte der gebürtige Hamburger seine Abschiedsvorstellung am "Tag der Legenden" mit einem Show-Match gegen Stich feiern. Mehr schien angesichts der schon vier Mal operierten Schulter auf der Abschiedstournee nicht möglich zu sein; große Leistungen standen nicht unbedingt mehr auf der sportlichen Agenda. Doch der Sieg gegen Federer in Stuttgart, der ihn beim neunten Comeback-Turnier erstmals in die dritte Runde brachte, hat vieles verändert.

Haas als Hoffnungsschimmer

"Wir halten eine Wildcard für Tommy parat und gehen eigentlich davon aus, dass er spielen wird", sagte Stich. Zuletzt hatte Haas 2013 am Rothenbaum aufgeschlagen und war im Viertelfinale ausgeschieden. Vielleicht klappt es für den Wahl-Amerikaner auf der Zielgeraden seiner Karriere sogar noch zu einem Triumph in der alten Heimat, den er 2012 im Finale gegen den Argentinier Juan Monaco knapp verfehlte. Es wäre ein prächtiger Abschluss für Haas - und ein Hoffnungsschimmer für den Rothenbaum.

