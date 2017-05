Stand: 25.05.2017 17:03 Uhr

Lynch triumphiert im Championat von Hamburg

Denis Lynch mit RMF Echo hat am Donnerstag das Championat von Hamburg für sich entschieden. Der Ire blieb im ersten großen Springen bei der Derby-Woche in Klein Flottbek im Stechen ohne Fehler und ritt in 40,21 Sekunden die schnellste Zeit. Lynch, der das Championat bereits 2010 und 2011 gewonnen hatte, erhielt als Siegprämie ein Auto im Wert von 59.000 Euro. Lauren Hough (USA) mit Ohlala wurde Zweite. Sie kam nach 40,70 Sekunden ins Ziel. Rang drei belegte die Niederländerin Sanne Thijssen mit Con Quidam (0/41,85). Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld) leistete sich mit Goja einen Abwurf im Stechen und wurde als beste Deutsche Sechste. Im Normalparcours waren 14 Paare ohne Fehlerpunkt geblieben und hatten so das Stechen erreicht.

Das Springen war gleichzeitig die Qualifikation für den Großen Preis von Hamburg am Sonnabend. Er ist die höchstdotierte Konkurrenz an diesem Wochenende (300.000 Euro) und Teil der Global Champions Tour. Ebenfalls zählte es für den hochdotierten Teamwettbewerb Global Champions League.

Global Champions Tour lockt die Stars an die Elbe

Global Champions Tour Die Global Champions Tour macht zum zehnten Mal in der Hansestadt Station. Die weltweit höchstdotierte Springreit-Serie umfasst 15 Springen, die Gesamtdotierung liegt bei bei etwa 23 Millionen Euro. In Hamburg werden am Sonnabend 300.000 Euro für das Springen - den Großen Preis von Hamburg - ausgeschüttet. Im Vorjahr gewann Ludger Beerbaum die 99.000 Euro Siegprämie. Einziger deutscher Gesamtsieger ist bislang Marcus Ehning (2010).

Die Millionen-Serie Global Champions Tour steht neben dem 88. Deutschen Derby, das am Sonntag ausgetragen wird, im Blickpunkt. Sie ist ein Garant dafür, dass Hamburg im Wettstreit mit zahlreichen Millionen-Turnieren weiter mithalten kann und lockt die Besten der Besten an die Elbe. In diesem Jahr macht die lukrativste Springsportserie zum zehnten Mal Station in Klein Flottbek. "Wir führen mit der Global Champions Tour den modernen Sport mit den traditionsreichen Prüfungen zusammen", sagte Derby-Chef Volker Wulff.

Die Global Champions League Der mit insgesamt 10,5 Millionen Euro dotierte Teamwettbewerb Global Champions League, der sich wesentlich von den üblichen Nationenpreisen unterscheidet, wurde 2016 eingeführt und ist Teil der Champions Tour. Nach langem Hin und Her erkannte der Weltverband FEI die Champions League Ende Januar offiziell an. Anders als im Vorjahr finden in Hamburg zwei Champions-League-Prüfungen statt, das sind am Donnerstag das Championat und am Sonnabend das Springen vor dem eigentlichen Wettbewerb der Global Champions Tour. Drei der maximal fünf Reiter der 18 multinationalen Teams werden für jede Etappe benannt, doch nur zwei Reiter dürfen pro Springen starten. Der Teamchef kann zwischen den Prüfungen Pferde, aber auch Reiter austauschen. Die Strafpunkte aus den vier Ritten werden addiert, bei Punktgleichheit entscheidet die Zeit aus der Runde am Sonnabend.

Gesamtpreisgeld um 25 Prozent gestiegen

Das Gesamtpreisgeld für das von Mittwoch bis Sonntag dauernde Derby-Turnier ist um 25 Prozent auf 1,4 Millionen Euro gestiegen, der Etat erreicht mit 3,35 Millionen Euro ebenfalls einen Höchstwert. Zudem wurde der Klassiker um einen Tag ausgeweitet, indem der Mittwoch ein regulärer Turniertag ist. Die Organisatoren hoffen, dass noch mehr Zuschauer an den fünf Tagen in den Derbypark kommen als im Vorjahr. 2016 war die Marke von 90.000 Besuchern erstmals geknackt worden.

