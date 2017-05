Stand: 28.05.2017 17:20 Uhr

Muente krönt sich in Hamburg zum Derby-Sieger

Überraschung in Klein Flottbek: Pato Muente mit Zera 23 hat am Sonntag das 88. Deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Der für Slowenien startende Argentinier blieb im Stechen als einziger Reiter ohne Fehler. Auf Platz zwei kam Gilbert Tillmann mit Claus Dieter (4 Strafpunkte/50,12 Sekunden) vor Nisse Lüneburg mit Cordillo (4/55,16). Das Trio hatte den Parcours ohne Fehler absolviert. Es waren die Null-Fehler-Ritte Nummer 152 bis 154 in der mehr als 90-jährigen Derby-Geschichte. 2016 hatte es kein Reiter geschafft, ohne Abwurf zu bleiben. 25.000 Zuschauer verfolgten die Entscheidung um das Blaue Band, die mit 120.000 Euro dotiert war.

Titelverteidiger Twomey mit Flüchtigkeitsfehler

Titelverteidiger Billy Twomey (Irland) mit Diaghilev leistete sich am Gatter zwischen der Ziegelmauer einen Flüchtigkeitsfehler und verpasste somit das Stechen. Auch der Sieger der zweiten Qualifikation, Nigel Coupe mit Golvers Hill, verpasste die Entscheidung. Das Paar riss die Planke nach dem Derby Wall. Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld) mit Anna wurde ein Fehler am Buschoxer zum Verhängnis.

Das Derby in Klein-Flottbek in Bildern































Britischer Erfolg in der Dressur

Am Vormittag hatte es erstmals seit 50 Jahren einen britischen Sieg im Dressur-Derby von Hamburg gegeben. Emile Faurie setzte sich im Finale mit Pferdewechsel mit 3815,5 Punkten gegen Bianca Kasselmann aus Hagen (3635,5) sowie die Russin Tatjana Kosterina (3535,0) durch. Mit allen drei Pferden erreichte Faurie die höchste Punktzahl.

Weitere Informationen Link Ergebnisse Deutsches Spring- und Dressur-Derby Alle Ergebnisse in Hamburg Klein Flottbek auf der offiziellen Homepage des Turniers. extern mit Video Bengtsson siegt bei letztem Casall-Auftritt Besser hätte niemand das Drehbuch schreiben können: Der Schwede Rolf-Göran Bengtsson hat beim letzten Auftritt mit Erfolgspferd Casall ASK den Großen Preis von Hamburg gewonnen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.05.2017 | 22:50 Uhr