Oldenburg Außenseiter im Titel-Showdown

Brian Qvale brachte es auf den Punkt: "Vor ein paar Wochen wussten wir nicht mal, ob wir in die Play-offs kommen und jetzt spielen wir in den Finals - unglaublich", jubelte der Center der Baskets Oldenburg nach dem entscheidenden Halbfinalerfolg über den Hauptrundenersten Ulm. Zum dritten Mal nach dem Titelgewinn 2009 und der Finalniederlage 2013 sind die Niedersachsen in die Endspielserie ("Best of Five") um die deutsche Basketball-Meisterschaft eingezogen. Wie vor vier Jahren geht es gegen Titelverteidiger Bamberg. Los geht's am Sonntag (15 Uhr) bei den Franken, das erste Heimspiel in Oldenburg findet am Mittwoch, 7. Juni, um 20.30 Uhr statt.

Spiel vier wäre schon ein Minimal-Erfolg

Videos 01:36 min Oldenburger Basketballer ziehen ins Finale ein NDR//Aktuell Mit 78:75 setzten sich die Baskets Oldenburg gegen Ulm durch und zogen damit ins Finale der Basketball Bundesliga ein. Dort wartet nun Meister Bamberg. Video (01:36 min)

Der Final-Einzug kam auch für die Terminplaner überraschend. Sollte es am 14. Juni zu einem vierten Endspiel kommen, müssten die Oldenburger nach Bremen ausweichen - weil in der heimischen Arena eine langfristig geplante Rindermesse stattfindet. Für den großen Außenseiter wäre es schon ein Erfolg, sollte die Partie überhaupt nötig werden - dann hätten die Baskets den schnellen 0:3-Final-K.o. (wie 2013) verhindert. Rickey Paulding hat zwar Respekt vor dem achtfachen Meister, sieht aber dennoch eine Chance: "Bamberg hat eine großartige Mannschaft. Wir müssen einfach so spielen, wie wir die ganzen Play-offs über gespielt haben", sagte der 34-Jährige, der im fünften Halbfinale in Ulm mit 27 Punkten überragender Spieler der "Donnervögel" war.

Drijencic: "Paulding für mich der MVP der Serie"

Bamberg hatte sich im Halbfinale 3:0 gegen den FC Bayern München durchgesetzt und geht nach einer Woche ausgeruht ins Finale. "Jetzt müssten meine Spieler eigentlich zwei Tage im Bett liegen und sich von der Familie pflegen lassen", scherzte Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic. Fünfmal sind die beiden Teams seit der Jahrtausendwende in den Play-offs aufeinander getroffen. Nur eine Serie ging dabei über mehr als drei Spiele, dreimal hieß der Sieger Bamberg. Viel wird davon abhängen, wie der Titelverteidiger Paulding in den Griff bekommt. Das Urgestein der Oldenburger, seit 2007 im Club, ist derzeit in Top-Form. "Paulding ist für mich der MVP der Serie und vielleicht sogar der gesamten Play-offs", sagte Drijencic über den US-Amerikaner, der bereits 2009 beim Oldenburger Titelgewinn zum wertvollsten Spieler gekürt worden war.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.06.2017 | 17:30 Uhr