Stand: 19.05.2017 16:18 Uhr

Zverev erreicht erstmals Masters-Halbfinale

Alexander Zverev eilt in diesem Jahr von Sieg zu Sieg - und ist nun das erste Mal in das Halbfinale eines Masters-Turniers eingezogen. Der Hamburger bezwang am Freitag in Rom den an Position fünf gesetzten Kanadier Milos Raonic mit 7:6 (7:4) und 6:1. Der Gegner des 20-Jährigen, der selbst Position 16 der Setzliste einnimmt, in der Vorschlussrunde der mit 4,274 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung ist der US-Amerikaner John Isner. Zverev ist derzeit in Bestform: Vor eineinhalb Wochen hatte er erstmals das Sandplatzturnier von München gewonnen, zuletzt spielte der Jungspund sich beim Masters in Madrid auch schon ins Viertelfinale.

"Ich darf mich nicht zu sehr freuen"

Weitere Informationen Alexander Zverev feiert Turniersieg in München Alexander Zverev hat seinen dritten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Hamburger setzte sich im Endspiel von München gegen den Argentinier Pella durch - sein erster Triumph in Deutschland. mehr

Deutschlands große Hoffnung im Herrentennis begegnete Raonic von Beginn an selbstbewusst. Gleich zweimal nahm der Weltranglisten-17. im ersten Satz seinem 26 Jahre alten Gegner den Aufschlag ab. Allerdings musste Zverev jeweils postwendend das Re-Break hinnehmen. Im Tie-Break zeigte der Norddeutsche jedoch keine Nerven - und nahm den Schwung mit in den zweiten Durchgang, den Zverev dann dominierte. Nach 1:29 Stunden verwandelte der 20-Jährige seinen ersten Matchball.

"Ich freue mich riesig jetzt gerade, aber morgen wird es dann schwerer. Zu sehr freuen darf man sich auch nicht. Hoffentlich kann ich morgen genauso gut spielen", sagte Zverev "Sky" und fügte hinzu: "Ich kenne John sehr gut, auch persönlich. Das wird ein spannendes Match." Isner gewann in der Runde der letzten Acht gegen Marin Cilic 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:2). Den Kroaten hatte Zverev zuletzt in Madrid selbst bezwungen.

Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg





























































Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.05.2017 | 16:25 Uhr