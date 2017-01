Stand: 23.01.2017 12:09 Uhr

Zverev: Der Tennis-Held, der aus dem Nichts kam

Dass ein Zverev bei den Australian Open der Tennis-Profis im Rampenlicht stehen würde, war von vielen Experten vorausgesagt worden. Doch alle hatten dabei an Alexander gedacht, das 19 Jahre alte Ausnahmetalent, das auch von einigen Profi-Kollegen bereits jetzt als kommende Nummer eins gesehen wird. Alexander verlor allerdings in Runde drei gegen Altmeister Rafael Nadal. Für den größten Paukenschlag in Australien sorgte einen Tag später Mischa Zverev, der Branchenprimus Andy Murray (Schottland) in einem begeisternden Match ausschaltete und im stolzen Sportleralter von 29 Jahren erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte. Und das mit bedingungslosem Offensiv-Tennis: 118 Mal tauchte Zverev gegen Murray am Netz auf. "Er ist mein neuer Lieblingsspieler", sagte US-Star John McEnroe, einer der größten Offensivkünstler der Tennis-Geschichte.

Lange Leidenszeit mit vielen Verletzungen



Mischa Zverev: Kraft durch die Familie







Zum ersten Mal steht Mischa Zverev nun im grellen Rampenlicht, nach einer langen Leidenszeit. Der Linkshänder aus Hamburg kam vor gut zehn Jahren auf die ATP-Tour, feierte erste Erfolge und wurde dann immer wieder von Verletzungen gestoppt: Bruch des rechten Handgelenks 2009, angebrochene Rippen 2010, Bandscheibenvorfall 2010 und Rückenprobleme 2011, Anriss der Patellasehne 2013 und Operation am linken Handgelenk 2014: Die Krankenakte von Mischa Zverev ist prall gefüllt.

Die Kraft, sich noch einmal in die Weltspitze zurück zu kämpfen, gab ihm die Familie, vor allem Alexander: "Mein Bruder hat immer dran geglaubt. Seine positive Einstellung hat mir geholfen. Ich habe ihm vieles zu verdanken", so Zverev im NDR Interview. Überhaupt bilden die Zverevs eine verschworene Einheit. Die Eltern begleiten die Söhne bei Turnieren. Vater Alexander ist auch sein Coach. "Es gibt immer verschiedene Energiequellen", so der Tennis-Profi: "Gemeinsam sind wir durch dick und dünn gegangen."

"Federer war schon immer mein Idol"

Energie wird der Überrraschungs-Viertelfinalist auch am Dienstag brauchen. Dann trifft Zverev ab 9 Uhr (MEZ) auf dem Centre Court von Melbourne auf keinen Geringeren als Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer aus der Schweiz. Warum soll Zverev nicht die nächste Überraschung gelingen? Ein besonderes Match ist es für den Außenseiter auf jeden Fall: "Roger war schon immer mein Idol", betonte Zverev. Chancenlos ist der Linkshänder in diesem Match keineswegs, glaubt Boris Becker: "Er hat mir gesagt, ich soll einfach ruhig und konzentriert bleiben", berichtete Zverev. Schließlich weiß niemand besser als Becker, wie es ist, als krasser Außenseiter bei ein Grand-Slam-Turnier alle zu überraschen.

