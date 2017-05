Stand: 14.05.2017 15:13 Uhr

Wulschner triumphiert im Großen Preis von Redefin

Holger Wulschner hat sich seinen großen Traum erfüllt und nach zahlreichen vergeblichen Anläufen endlich den Sieg im Großen Preis von Redefin gefeiert. Der Springreiter aus Groß Viegeln triumphierte am Sonntag mit Cha Cha Cha mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen vor dem Niederländer Doron Kuipers. "20 Jahre musste ich reiten, um hier zu gewinnen", sagte Wulschner nach dem lang ersehnten Erfolg bei seinem Heimturnier.

Heiko Schmidt gewinnt Championat von Redefin

Am Vortag hatte in Heiko Schmidt ebenfalls ein Mecklenburger Reiter gewonnen. Der Springreiter aus Neu-Benthen setzte sich am Sonnabend im Championat mit Chap in 37,91 Sekunden mit dem schnellsten Ritt in der Siegerrunde durch. Rang zwei belegte der Niederländer Michel Hendrix mit Don Diablo (38,04) vor Marco Kutscher mit Caramsin (38,15). Beide blieben ebenfalls fehlerfrei.

Schmidt im Championat von Redefin vorn Sportclub - 13.05.2017 15:30 Uhr Heiko Schmidt hat das Championat von Redefin auf dem traditionsreichen Landgestüt für sich entschieden. Der Sportclub live vom Sonnabend im Video.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.05.2017 | 14:30 Uhr