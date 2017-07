Stand: 02.07.2017 16:16 Uhr

Windstoß triumphiert im Deutschen Derby

Mitfavorit Windstoß mit Jockey Maxim Pecheur hat am Sonntag das 148. Deutsche Galopp-Derby in Hamburg gewonnen. Der dreijährige Hengst verwies auf der Rennbahn in Horn vor 12.800 Zuschauern Enjoy Vijay (Andrasch Starke) und Rosenpurpur (Daniele Porcu) auf die Plätze. Für Trainer Markus Klug war es der zweiten Derbysieg nach dem Erfolg mit Sea The Moon im Jahr 2014. Der topgewettete Colomano mit Andreas Helfenbein ging angeschlagen ins Rennen und landete nur auf Rang 13. "Das ist ein ganz besonderer Sieg", sagte Klug, "denn es ist einer für das Gestüt Röttgen, wo ich vor sechs Jahren als Trainer angefangen habe." Vor vier Wochen war Windstoß in einem Derby-Vorbereitungsrennen in Hannover gestürzt, sein damaliger Jockey Adrie de Vries brach sich einen Finger und fiel für den Saisonhöhepunkt aus. Windstoß lief eine Woche nach dem Zwischenfall erneut, wurde Zweiter im Kölner Union-Rennen.

Allofs-Pferd wegen Verletzung nicht am Start

Dotiert war das Derby mit insgesamt 650.000 Euro, 390.000 Euro erhielt das Gestüt Röttgen. Mitfavorit Langtang war am Sonnabend abgemeldet worden. Der Hengst aus dem Besitz des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Klaus Allofs und dem Gestüt Fährhof wurde verletzungsbedingt aus dem Rennen genommen. Der Winterfavorit war in seiner Karriere bis dato immer Erster oder Zweiter geworden.

Dschingis Secret im Hansa-Preis vorn

Nachdem am Freitag der Derby-Auftakt buchstäblich ins Wasser gefallen war, gab es am Sonnabend die ersten Rennen in Horn. Der letztjährige Derbydritte Dschingis Secret sicherte sich den Sieg im Großen Hansa-Preis und verwies den Galopper des Jahres Iquitos, der vom Stader Andrasch Starke geritten wurde, auf Rang zwei. Starke gewann am späten Nachmittag noch das Stutenrennen mit Lacazar.

