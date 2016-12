Die Crew vom Norddeutschen Regatta Verein sichert sich bei den Sommerspielen in Rio im 49er Bronze und damit die erste deutsche Segelmedaille seit acht Jahren. Heil dürfte besondere Genugtuung empfunden haben. Beide springen vor Freude mit einem Rückwärtssalto in das aufgewühlte Wasser der Guanabara-Bucht, das allerdings sauberer war als im Vorjahr. Da war Heil mit Entzündungen an den Beinen und der Hüfte von einer Testregatta aus Rio zurückgekehrt und musste in einem Berliner Krankenhaus behandelt werden. Die schaurigen Bilder seiner entzündeten Beine gingen um die Welt.