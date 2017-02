Stand: 18.02.2017 21:04 Uhr

Volleyball: Schwerin gewinnt 3:0 gegen Stuttgart von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des Bundesligisten aus Schwerin haben erfolgreich Revanche für die bittere Pokalfinalniederlage genommen: Am Sonnabend besiegten sie den Konkurrenten aus Stuttgart glatt mit 3:0 (25:23, 25:22, 26:24). Mit dem Sieg festigten die Schwerinerinnen die Tabellenführung. Erfolgreichste Schweriner Spielerin war Jennifer Geerties mit 14 erzielten Punkten.

Geerties' Spiel: SSC-Angreiferin brilliert











Hannah Tapp beweist erneut ihren Wert

Nach dem Rückschlag in der Bundesliga durch die denkbar unglückliche 2:3-Niederlage am Mittwoch gegen Wiesbaden zeigte sich das Team von Trainer Felix Koslowski gut erholt. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten übernahmen die Gastgeberinnen beim Stand 6:8 vor etwa 1.800 Zuschauern das Kommando - und sollten es bis zum Spielende nicht wieder hergeben. Auffällig waren im ersten Satz vor allem Maren Brinker und Hannah Tapp. Die für die verletzte Anja Brandt geholte US-Amerikanerin zeigte sich erneut verbessert und mausert sich zu einer klaren Stütze des Teams. Mit vier erfolgreich geblockten Angriffen wies sie am Ende ebenso viele Blocks auf wie das gesamte Stuttgarter Team. So ging der erste Satz knapp aber verdient mit 25:23 an Schwerin.

Statistik lügt nicht: Geerties' Spiel

Gerade in der Defensivarbeit war das Schweriner Team stärker. Gute Blockarbeit verschaffte dem Team immer wieder Chancen auf Punkte bei eigenem Aufschlag. Jetzt zeigte Zuspielerin und Aufschlag-Spezialistin Denise Hanke ihre Stärken. Insgesamt war es aber das Spiel der Jennifer Geerties: Aufschläge, Annahme, Angriffe - an diesem Abend gab es kaum eine Statistik, die Geerties nicht angeführt hätte. Stuttgart blieb stets in Reichweite, konnte aber das 25:22 für Schwerin schließlich nicht verhindern.

Stuttgart wankt, kämpft und verliert knapp

Wer nun gedacht hätte, dass Stuttgart das Spiel abschenkt, sah sich getäuscht. Trotz 4:0- und 14:10-Rückstand im dritten Satz kämpften die Gäste verbissen. Am Ende wehrten sie noch einen Matchball ab. Erst im zweiten Anlauf gelang Schwerin mit 26:24 der Satz- und damit Matchgewinn.

Playoffs: Tabellenführung und Heimrecht im Blick

Coach Koslowski wirkte nach Spielende sichtlich erschöpft statt euphorisch. Der Sieg sei wahnsinnig erleichternd und extrem kraftraubend gewesen, so der Trainer nach dem letzten Punkt. Auch die Psyche der Spielerinnen nach der ärgerlichen Niederlage gegen Wiesbaden wieder aufzubauen, sei ein Kraftakt gewesen, so Koslowski. Mit einem Sieg hätte sich Stuttgart bei noch einem Spiel weniger gefährlich nahe an Schwerin herangeschlichen. So bleibt Schwerin drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison mit 48 Punkten weiter klar auf Platz 1. Mit dieser Platzierung könnte der SSC ein Aufeinandertreffen mit den Mitfavoriten aus Dresden und Stuttgart bis zu einem möglichen Finale vermeiden.

Restprogramm: Leicht in der Liga, schwer im Europapokal?

Mit Suhl, Erfurt und Aachen warten in den letzten Bundesligaspielen allesamt Gegner aus dem unteren Tabellendrittel und zudem mögliche Gegner in der ersten Playoff-Runde. Das letzte Heimspiel der regulären Saison bestreiten die Schwerinerinnen am 1. März gegen Erfurt. Zunächst geht es allerdings wieder ins Ausland: Am 23. Februar werden die Schwerinerinnen im Viertelfinale des europäischen Challenge Cups Neuchatel (Schweiz) antreten. Das Rückspiel wird am 9. März stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.02.2017 | 20:30 Uhr