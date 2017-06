Stand: 15.06.2017 14:58 Uhr

Luhmühlen: Hoy setzt sich an die Spitze

Prominente Namen schmücken die Ergebnisliste bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen. Nach den ersten 24 Startern in der Dressur bei der Drei-Sterne-Prüfung, die gleichzeitig als nationale Meisterschaft gewertet wird, liegt Bettina Hoy (Warendorf) mit Seigneur Medicott an der Spitze. Rang zwei belegt Ingrid Klimke (Münster) mit Hale Bob. Dritter ist der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horn), der mit Star Connection am Start ist. Titelverteidigerin Sandra Auffarth (Ganderkesee) greift erst am Freitag ins Geschehen ein. Bundestrainer Hans Melzer wird im Anschluss an die DM die sogenannte Longlist, den erweiterten Kader, für die EM im August im polnischen Strzegom benennen.

Der Sportclub überträgt am Sonnabend von 15.15 bis 16.45 Uhr und am Sonntag von 13.45 bis 15.15 Uhr live im TV und bei NDR.de. Der Link zum Livestream erscheint pünktlich zum Sendungsbeginn hier auf dieser Seite.

Zwischenstand Drei-Sterne-Prüfung 1. Bettina Hoy (Warendorf) - Seigneur Medicott 26,30 Strafpunkte

2. Ingrid Klimke (Münster) - Hale Bob 31,30

3. Michael Jung (Altheim) - Star Connection 35,60

4. Julia Krajewski (Warendorf) - Chipmunk FRH 35,60

5. Louise Svensson Jähde (Schweden) - Waikiki 40,10

6. Andreas Ostholt (Warendorf) - Pennsylvania 43,80

Königlicher Besuch aus Großbritannien

Zum 60. Mal findet das größte internationale Vielseitigkeitsturnier Deutschlands in der Lüneburger Heide statt. Neben der Drei-Sterne-Prüfung wird auch eine Vier-Sterne-Prüfung ausgetragen. Zum Jubiläum kam hoher Besuch nach Luhmühlen: Prinzessin Anne, die zum dritten Mal in Folge die Schirmherrschaft übernommen hat, besuchte die traditionsreiche Veranstaltung.

Neuer Parcourschef setzt auf noch mehr Sicherheit

Zeitplan Do, 15.6., 8.30 - 12 Uhr

Dressur 1. Teil***

12.45 - 14.40 Uhr

Dressur 1. Teil****

15.35 - 16.50 Uhr

Dressur 2. Teil****

Fr, 16.6., 8.30 – 12.45 Uhr

Dressur 2. Teil***

13.30 - 16.55 Uhr

Dressur 3. Teil****

Sa, 17.6., 9.15 - 12.10 Uhr

Gelände***

13.05 - 16.40 Uhr

Gelände****

So, 18.6., 11 - 12.20 Uhr

Springen***

13.45 - 15.15 Uhr

Springen****

Neuer Parcourschef ist Mike Etherington-Smith. Der Brite, in Sydney 2000 und in Hongkong 2008 für den Aufbau der Olympiastrecken verantwortlich, löst nach zwölf Jahren Mark Phillips ab und setzt noch mehr als sein Vorgänger auf neue Sicherheitstechnik. 2014, als der erst 25 Jahre alte Benjamin Winter bei der Vier-Sterne-Prüfung tödlich gestürzt war, noch eher sporadisch verwendet, kommt beim Geländeritt am Sonnabend modernste Technik umfangreicher denn je zum Einsatz. "Mike hat spannende Ideen, die fantastisch in die Tat umgesetzt werden", lobt Patricia Clifton, Technische Delegierte des Weltverbandes FEI. Mehr als Phillips baut der neue Mann auf Neuerungen, die einige der mächtigen Naturhindernisse entschärfen. Eine aus England stammende Kreation beinhaltet Pins, die bei Berührung von einem Spannseil gekippt werden. Grundprinzip des schwedischen MIM-Systems ist ein im Fall des Falles aufklappbares Scharnier.

Die alleinige Verantwortung dafür, was das eigene Pferd leisten kann oder eben auch nicht, trägt aber nach wie vor der Mensch. "Es bleibt unsere wichtigste Aufgabe, ständig ins Pferd hineinzuhören", sagt Weltmeisterin Auffahrt. Auch der Bundestrainer hofft inständig, dass sich ein solches Drama wie vor drei Jahren nicht wiederholt. "Es ist schon eine Menge verbessert worden in den vergangenen Jahren, aber ein letztes Restrisiko kann man nicht ausschließen. Und wenn alles abwerfbar wäre wie im Springreiten, wäre das nicht mehr unsere Sportart", so Melzer.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.06.2017 | 15:15 Uhr