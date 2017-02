Stand: 07.02.2017 18:39 Uhr

Vechta trennt sich von Aufstiegstrainer Wagner

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat seinen Coach Andreas Wagner entlassen. Interimsmäßig wird der bisherige Co-Trainer Pedro Calles das Training des abstiegsbedrohten Aufsteigers leiten. Das teilte der Verein, der zeitnah einen Nachfolger präsentieren will, am Dienstag mit. Vechta hat zuletzt 14 Mal in Folge verloren und verspricht sich von einem Trainerwechsel neue Impulse. "Noch haben wir zwölf Spiele, um das Ruder herumzureißen und den Klassenerhalt zu schaffen. Ich hoffe, dass dies gelingt und wir mit Rasta noch einen tollen Saisonendspurt erleben werden", sagte Geschäftsführer Stefan Niemeyer.

"Zu großem Dank verpflichtet"

Der ehemalige Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft hatte Vechta 2015 übernommen und mit einer Rekordserie von 25 Siegen im ersten Jahr in die Bundesliga geführt. "Die großartige Aufstiegssaison wird in Vechta für immer mit ihm verbunden sein. Leider sind in den letzten Monaten die Erfolge ausgeblieben. Trotzdem hat Andreas hier sehr gute Arbeit geleistet, und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet", so Niemeyer.

