Usain Bolt - Eine Legende geht

WM-Silber 2007 der entscheidende Weckruf

Bei der WM 2005 in Helsinki schafft es Bolt als 18-Jähriger ins Finale, humpelt dann aber verletzt als Letzter ins Ziel. Zwei Jahre später holt er bei den Welt-Titelkämpfen in Osaka mit gerade einmal 20 seine erste Medaille auf der großen internationalen Bühne: Silber in 19,91 Sekunden hinter Tyson Gay. Ein Erfolg - und ein Weckruf für Bolt. Wie konnte der US-Amerikaner so an ihm vorbeiziehen? Der Ehrgeiz des Youngsters, der nichts mehr hasst als Niederlagen, ist endgültig geweckt.