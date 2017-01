Stand: 10.01.2017 09:36 Uhr

Tommy Haas meldet sich zurück - mit Niederlage

Er ist wieder da! Tommy Haas hat zwar bei seiner Rückkehr auf den Tennisplatz eine Niederlage kassiert, beim ersten Match nach 447 Tagen Verletzungspause war das jedoch nebensächlich. Bei einem Einladungsturnier in Melbourne unterlag der 38 Jahre alte Hamburger dem Polen Jerzy Janowicz mit 7:5, 4:6, 0:1 (4:10) erst im Match-Tie-Break. Bei Haas' Auftritt im Stadtteil Kooyong geht es vor allem darum, vor den Australian Open noch einmal Spielpraxis zu sammeln.

Kurzfristige Änderung des Spielplans

Ursprünglich hatte Haas sein Comeback erst für das Grand-Slam-Turnier in der australischen Metropole angekündigt. Die Australian Open, an denen er dank seines "Protected Rankings" teilnehmen kann, beginnen in der kommenden Woche. Diesen "geschützten Listenplatz" stellt die Spielerorganisation ATP Profis zur Verfügung, die wegen einer sechs Monate oder länger andauernden Verletzungspause im Tableau weit abgerutscht sind.

Beim Einladungsturnier sollte Haas eigentlich in seinem ersten Spiel gegen den Kroaten Ivo Karlovic antreten, die Veranstalter änderten jedoch kurzfristig den Spielplan. Zur Blauen Gruppe gehört neben Haas und Janowicz der 21 Jahre alte Japaner Yoshihito Nishioka.

"Kann mich der Herausforderung wieder stellen"

Haas hatte sein bis dato letztes Match im Oktober 2015 in Wien bestritten. Seitdem musste der Routinier einmal mehr verletzt aussetzen, eine Fußverletzung und seine malade Schulter zwangen ihn zur Pause. Im ganzen Jahr 2016 hatte der Hamburger kein einziges offizielles Match bestritten. Vor dem Auftritt in Kooyong hatte Haas sich optimistisch zu Wort gemeldet: "Ich bin jetzt körperlich wieder so weit, dass ich mich der Herausforderung Profitennis stellen kann."

