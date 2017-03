Stand: 24.03.2017 10:21 Uhr

Tommy Haas: In Hamburg sagt man tschüss

Tommy Haas kehrt in seinem letzten Jahr als Tennisprofi noch einmal in seine Geburtsstadt Hamburg zurück. Der 38-Jährige, der schon seit Jahren in den USA lebt und mittlerweile auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wird am 23. Juli das alljährliche Legenden-Match zum Auftakt des ATP-Tennis-Turniers am Rothenbaum bestreiten. Turnierdirektor Michael Stich lädt jedes Jahr eine ehemalige Tennisgröße in die Hansestadt ein, um am Tag vor dem Hauptfeldstart ein Show-Match auf dem Center Court zu spielen. Routinier Haas ist sogar noch auf der Tour unterwegs, verlor zuletzt in der ersten Runde in Miami, hatte aber Anfang 2017 angekündigt, seine Karriere im Laufe des Jahres beenden zu wollen.

"Möchte mich persönlich verabschieden"

"Es ist immer etwas Besonderes für mich, nach Hamburg zurückzukommen. Ich bin hier geboren, habe als Kind am Rothenbaum meine Idole spielen sehen und bei meinem ersten Auftritt hier mit 19 Jahren den ersten großen Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert", erinnerte sich Haas, der 1997 überraschend ins Halbfinale eingezogen war. "Ich habe am Hamburger Rothenbaum viele emotionale Momente erlebt und möchte mich zum Ende meiner Karriere noch einmal persönlich bei all jenen verabschieden, die mich in den zurückliegenden Jahren unterstützt, mich angefeuert und mit mir gelitten haben."

15 ATP-Titel, 2002 die Nummer zwei der Welt

Der gebürtige Hamburger blickt auf eine bewegte Karriere zurück. 15 ATP-Titel heimste der Rechtshänder ein, stand dreimal im Halbfinale der Australian Open (1999, 2002, 2007) und einmal in Wimbledon (2009). Zudem gewann Haas die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. 2002 war der bekennende HSV-Fan die Nummer zwei der Weltrangliste. Allerdings musste Haas auch zahlreiche Rückschläge wegstecken, weil sein Körper immer wieder streikte. Neun Operationen musste er während seiner Karriere über sich ergehen lassen, vier davon an der Schulter. Fast ebenso viele Comebacks feierte der nimmermüde Norddeutsche, zuletzt im Januar bei den Australian Open nach 15 Monaten Pause. Doch damit soll nun Schluss sein. Haas hat jüngst in Indian Wells sein Debüt als Turnierdirektor gegeben.

Stich: "Er ist Identifikationsfigur und Publikumsliebling"

Im Juli wird der gebürtige Hamburger also nochmal am Rothenbaum aufschlagen. Dort, wo er 2012 den Einzug ins Endspiel geschafft hatte, aber dem Argentinier Juan Monaco unterlag. Im Jahr darauf, bei Haas' elftem und bislang letzten Auftritt in Hamburg, hatte der Routinier im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Fabio Fognini verloren. "Als gebürtiger Hamburger hat Tommy Haas für die Tennisfans am Rothenbaum einen besonderen Stellenwert. Er ist Identifikationsfigur und Publikumsliebling. Umso mehr freue ich mich, dass er kurz vor seinem Karriereende noch einmal in Hamburg spielt", sagte Stich, der sich Haas auch im Hauptfeld der diesjährigen German Open vorstellen kann.

Wild Card fürs Hauptfeld liegt bereit

"Tommy ist mit seinen 38 Jahren körperlich immer noch topfit. Durchaus möglich, dass er nach unserem Legendenmatch auch noch bei den Profis startet. Das wird sich aber voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden", so der Turnierdirektor. Eine Wild Card für den dann 39-jährigen Haas hat Stich bereits zurückgelegt.

