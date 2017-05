Stand: 05.05.2017 16:27 Uhr

Tennis: Mona Barthel im Finale von Prag

Tennis-Spielerin Mona Barthel hat beim WTA-Turnier in Prag überraschend das Endspiel erreicht. Die Weltranglisten-82. aus Neumünster bezwang in der Vorschlussrunde Lokalmatadorin Barbora Strycova (Tschechien) mit 3:6, 6:2, 6:3. Nach 2:07 Stunden verwandelte Barthel ihren zweiten Matchball. "Es war so ein schweres Match, ich kann gar nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Ich habe versucht, einfach weiter an mich zu glauben, und ich denke, das war am Ende der Schlüssel", sagte Barthel, die erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen war. Ihre Gegnerin im Finale am Sonnabend ist die Siegerin des Matches Kristyna Pliskova (Tschechien) - Jelena Ostapenko (Lettland).

Grönefeld siegt im Doppel

In der Doppel-Konkurrenz feierte Anna-Lena Grönefeld den Turniersieg. An der Seite der Tschechin Kveta Peschke setzte sich die Spielerin aus Nordhorn im Finale gegen das tschechische Duo Lucie Hradecka und Katerina Siniakova mit 6:4, 7:6 (7:3) durch.

Comeback nach langer Krankheitspause sorgt für Aufsehen

Barthel könnte in der tschechischen Hauptstadt ihren vierten Titel auf der WTA-Tour gewinnen. Bislang hat die Norddeutsche die Events in Hobart (2012), Paris (2013) und Bastad (2014) für sich entschieden. Zuletzt hatte sie im Oktober 2015 in Luxemburg in einem WTA-Finale gestanden. Die 26-Jährige setzt mit dem erfolgreichen Auftritt in Prag ihren Aufwärtstrend in diesem Jahr fort. Nach einer rätselhaften Viruserkrankung hatte sie fast ein Jahr pausieren müssen, ehe sie im Januar bei den Australian Open als Qualifikantin das Achtelfinale erreicht und sich so auf der Tour eindrucksvoll zurückgemeldet hatte.

