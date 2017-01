Stand: 18.01.2017 08:52 Uhr

Tennis: Kerber besiegt Witthöft - auch Zverev weiter

Die topgesetzte Titelverteidigerin Angelique Kerber ist trotz großer Probleme bei den Australian Open durch ein 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 im deutschen Duell mit Carina Witthöft (Hamburg) in die dritte Runde eingezogen. Nach gut zwei Stunden verwandelte Kerber vor rund 7.500 Zuschauern ihren ersten Matchball und darf nun ungeachtet der noch fehlenden Topform weiter von ihrem dritten Grand-Slam-Triumph nach ihren Coups von 2016 in Melbourne und New York träumen. Auch bei ihrem Erstrundensieg hatte sich die Kielerin gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko sehr schwergetan. "Ich muss natürlich konstanter werden. Es ist eine neue Situation für mich als Nummer eins, aber Druck ist auch ein Privileg", sagte Kerber. In der Partie um den Sprung ins Achtelfinale trifft die Branchenführerin am Freitag auf die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von US-Open-Finalistin Karolina Pliskova.

Mischa Zverev dreht 0:2-Satzrückstand - Görges raus

Der Hamburger Mischa Zverev steht ebenfalls in der dritten Runde. In einem Tennis-Krimi rang er den US-Amerikaner John Isner in fünf Sätzen mit 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7 nieder. Das Spiel dauerte 4:10 Stunden. Im vierten Satz wehrte Zverev zwei Machtbälle ab. Er trifft nun auf Malek Jaziri (Tunesien). Julia Görges aus Bad Oldesloe hingegen ist ausgeschieden. Sie verlor 3:6, 4:6 gegen die frühere Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien.

Alexander Zverev gewinnt mit viel Mühe

Die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev, Bruder von Mischa, war am Dienstag erfolgreich in die Australian Open gestartet. Der 19-jährige Hamburger gewann gegen den Niederländer Robin Haase 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2. Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus für den Juniorensieger von Melbourne 2014: Nachdem Zverev den ersten Satz noch souverän für sich entschieden hatte, verlor er die Sätze zwei und drei. Zum 1:2-Satzrückstand bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius gesellte sich noch ein 1:3-Spielrückstand im vierten Abschnitt.

Haas gibt auf, Brown klar geschlagen

Ganz bitter endeten bereits am Dienstag die Australian Open für Tommy Haas. Der Hamburger, der vorab angekündigt hatte, seine Karriere 2017 zu beenden, gab im Match gegen den Franzosen Benoit Paire nach dem zweiten Satz auf. Der 38-Jährigen lag zu diesem Zeitpunkt mit 6:7 (2:7) und 4:6 zurück. "Ich war kurzatmig und habe mich nicht gut gefühlt. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr gerade stehen zu können. Der Körper war leer", sagte Haas, der trotz der Enttäuschung nicht an ein sofortiges Karriereende denkt: "Ich werde versuchen, mich voll reinzuhängen und fitter zu werden", so der Routinier.

Für Dustin Brown ist das diesjährige Turnier Down Under ebenfalls beendet. Nach nur anderthalb Stunden hatte die Nummer 66 der Weltrangliste mit 3:6, 4:6 und 2:6 gegen Wimbledon-Finalist Milos Raonic klar verloren. Der an Position drei gesetzte Kanadier war eine Nummer zu groß für den Profi aus Winsen/Aller.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.01.2017 | 11:25 Uhr