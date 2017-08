Stand: 06.08.2017 10:31 Uhr

Tennis: Görges und Zverev erreichen Finale

Alexander Zverev aus Hamburg greift beim ATP-Turnier in Washington nach seinem vierten Titel in diesem Jahr. Der Weltranglistenachte bezwang im Halbfinale der mit 2,002 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung den früheren US-Open-Finalisten Kei Nishikori (Japan) mit 6:3, 6:4. Im Endspiel trifft Zverev auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Der Einzug ins Finale ist für den Hamburger auch eine Bestätigung, dass es eine richtige Entscheidung war, den früheren Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero als Coach zu verpflichten. Der Spanier betreut Zverev in der US-Hauptstadt zum ersten Mal und kann bislang äußert zufrieden mit den Leistungen seines Schützlings sein. Gegen Nishikori bot Zverev eine durchweg konzentrierte Leistung und gab bei eigenem Aufschlag lediglich sieben Punkte ab.

Görges siegt im deutschen Duell

Beim parallel in Washington stattfindenden WTA-Turnier steht Julia Görges ebenfalls im Endspiel. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe setzte sich im Halbfinale gegen ihre Fed-Cup-Teamkollegin Andrea Petkovic (Darmstadt) mit 5:7, 6:4, 7:5 durch. Die letzte Hürde für die an Position vier gesetzte Görges auf dem Weg zu ihrem insgesamt dritten Turniersieg ist die Russin Jekaterina Makarowa. Görges wartet seit Stuttgart 2011 auf einen Titel, in diesem Jahr verlor die Weltranglisten-40. die Endspiele auf Mallorca und in Bukarest.

