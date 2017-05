Stand: 06.05.2017 13:07 Uhr

Tennis: Barthel triumphiert überraschend in Prag

Tennis-Spielerin Mona Barthel hat in Prag ihren vierten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Die Weltranglisten-82. aus Neumünster setzte sich am Sonnabend im Finale gegen Kristyna Pliskova (Tschechien), Zwillingsschwester der US-Open-Finalistin Karolina Pliskova, mit 2:6, 7:5, 6:2 durch. Knackpunkt der Partie war das vorentscheidende Break zum 4:2 im dritten Satz, danach brachte die 26-Jährige den Sieg sicher nach Hause und verwandelte nach knapp zwei Stunden ihren zweiten Matchball. In der Vorschlussrunde hatte Barthel, die erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war, tags zuvor Pliskovas Landsfrau Barbora Strycova beim 3:6, 6:2, 6:3 ebenfalls in drei Sätzen ausgeschaltet.

Ab Montag in den Top 60

Barthel beendete damit nach fast drei Jahren ihre Wartezeit auf den nächsten Triumph bei den Profis, zuvor hatte sie die Turniere in Hobart (2012), Paris (2013) und Bastad (2014) für sich entschieden. Zuletzt hatte sie im Oktober 2015 in Luxemburg in einem WTA-Finale gestanden. Für den Sieg in Prag kassierte die Schleswig-Holsteinerin 43.000 Euro und 280 Punkte, die sie im Ranking am Montag unter die Top 60 klettern lassen.

Starkes Comeback nach langer Zwangspause

Die 26-Jährige, die sich drei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) trotz Schwächen beim eigenen Aufschlag in hervorragender Sandplatzform präsentierte, setzt mit dem erfolgreichen Auftritt in Prag ihren Aufwärtstrend in diesem Jahr fort. Nach einer rätselhaften Viruserkrankung, die sie zeitweise sogar ans Bett fesselte, hatte sie fast ein Jahr pausieren müssen, ehe sie im Januar bei den Australian Open als Qualifikantin das Achtelfinale erreicht und sich so auf der Tour eindrucksvoll zurückgemeldet hatte.

Grönefeld siegt im Doppel

In der Doppel-Konkurrenz feierte Anna-Lena Grönefeld den Turniersieg. An der Seite der Tschechin Kveta Peschke setzte sich die Spielerin aus Nordhorn im Finale gegen das tschechische Duo Lucie Hradecka und Katerina Siniakova mit 6:4, 7:6 (7:3) durch.

