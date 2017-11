Stand: 04.11.2017 11:19 Uhr

Tennis-B-WM: Görges steht im Endspiel

Tennis-Spielerin Julia Görges hat bei der sogenannten B-WM im chinesischen Zhuhai das Finale erreicht. Die Bad Oldesloerin schlug am Sonnabend in der Runde der letzten Vier die Lettin Anastasija Sevastova nach einem souveränen Auftritt mit 6:3, 6:3. Gegnerin im Finale am Sonntag ist die Siegerin des Matches Coco Vandeweghe (USA) gegen Ashleigh Barty (Australien). Für die 29 Jahre alte Görges war es der achte Sieg in Folge. "Das war mein bestes Match im Turnier", freute sich die Norddeutsche.

Kerber "froh, dass das Jahr endlich zu Ende ist"

Angelique Kerber hatte derweil bereits zuvor nach zwei Niederlagen in ihrer Gruppe die Segel streichen müssen. Für die ehemalige Nummer eins aus Kiel endete damit ein sehr enttäuschendes Jahr vorzeitig. "Ich bin jetzt froh, dass das Jahr endlich zu Ende ist", sagte die 29-Jährige, nachdem sie 3:6, 4:6 gegen die Australierin Ashleigh Barty verloren hatte und mit gesenktem Blick vom Platz geschlichen war. "Ich werde versuchen, in nächster Zeit nicht so viel an Tennis zu denken", meinte die 19. der Welt.

Krönt Görges ihr starkes Tennisjahr?

Nach sechs Jahren Titelpause hatte Görges Ende Oktober das Turnier in Moskau gewonnen. Dank ihres starken Saisonendspurts qualifizierte sie sich so auch noch für die Tennis-B-WM und lief Kerber den Rang als deutsche Nummer eins auf der Zielgeraden ab. Mit einem Sieg in Zhuhai könnte Görges ein starkes Jahr krönen.

