Stand: 03.11.2017 10:39 Uhr

Tennis-B-WM: Görges erreicht Halbfinale

Julia Görges hat bei der Tennis-B-WM im chinesischen Zhuhai erneut ihre starke Form unterstrichen. Beim Saisonfinale der erweiterten Weltspitze ist der Profi aus Bad Oldesloe am Freitag ins Halbfinale eingezogen. Nach ihrem Auftakterfolg reichte der 29-Jährigen einen Tag nach ihrem Geburtstag im zweiten Vorrundenspiel bereits der Gewinn des ersten Satzes, um weiterzukommen. Das Match gegen die an Nummer eins gesetzte Französin Kristina Mladenovic endete 6:2, 7:6 (7:4). Im ersten Spiel hatte Görges, die als 18. mittlerweile beste Deutsche in der Weltrangliste ist, die Slowakin Magdalena Rybarikova besiegt, die wiederum Mladenovic bezwang. Görges trifft nun auf die Lettin Anastasija Sevastova, Nummer fünf der Setzliste.

Kerber "froh, dass das Jahr endlich zu Ende ist"

Angelique Kerber hatte derweil bereits zuvor nach zwei Niederlagen in ihrer Gruppe die Segel streichen müssen. Für die ehemalige Nummer eins aus Kiel endete damit ein sehr enttäuschendes Jahr vorzeitig. "Ich bin jetzt froh, dass das Jahr endlich zu Ende ist", sagte die 29-Jährige, nachdem sie 3:6, 4:6 gegen die Australierin Ashleigh Barty verloren hatte und mit gesenktem Blick vom Platz geschlichen war. "Ich werde versuchen, in nächster Zeit nicht so viel an Tennis zu denken", meinte die 19. der Welt.

Krönt Görges ihr starkes Tennisjahr?

Görges zeigte gegen Mladenovic von Beginn ihr Selbstvertrauen. Sehr beherzt und mit viel Mut ging die Bad Oldesloerin gegen ihre favorisierte Gegnerin vor. Im zweiten Satz lag sie bereits mit einem Break hinten, kämpfte sich allerdings wieder zum 5:5 heran und kam in den Tiebreak, in dem sie sich dann nach insgesamt 1:36 Stunden durchsetzte.

Nach sechs Jahren Titelpause hatte Görges Ende Oktober das Turnier in Moskau gewonnen. Dank ihres starken Saisonendspurts qualifizierte sie sich so auch noch für die Tennis-B-WM und lief Kerber den Rang als deutsche Nummer eins auf der Zielgeraden ab. Mit einem Sieg in Zhuhai könnte Görges ein starkes Jahr krönen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.11.2017 | 11:25 Uhr