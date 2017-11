Stand: 13.11.2017 16:28 Uhr

Zverev: Extraschicht für das Duell mit dem Meister

Der Unterschied zwischen guten und großen Sportlern liegt in der Bereitschaft, mehr zu tun als die anderen, auch wenn es schon sehr gut läuft. Alexander Zverev, mit 20 Jahren bereits die Nummer drei der Tenniswelt, scheint das verinnerlicht zu haben. Das Debüt des Hamburgers beim ATP-Finale der besten acht Profis in diesem Jahr mit einem hart umkämpften Dreisatz-Sieg gegen den Kroaten Marin Cilic war erst wenige Minuten vorbei, da stand "Sascha" schon wieder auf dem Court in der menschenleeren Arena in London und feilte an seiner Vorhand. Die Uhr ging schon auf die 23 zu. "Mein nächster Gegner ist nicht schlecht", entschuldigte sich Zverev um kurz vor Mitternacht mit einem Augenzwinkern. Wohl wahr, denn am Dienstag (21 Uhr) geht es im zweiten Spiel in der "Boris Becker"-Gruppe gegen Altmeister und Favorit Roger Federer. Ein weiterer Erfolg und der Turnierdebütant könnte für das Halbfinale planen.

"Federer ist definitiv der Favorit - in all seinen Matches"

Zverev: "Ich spiele gerne vor großem Publikum"







"Jeder, der Federer schlägt, hat gute Chancen, den Sprung dorthin zu schaffen. Aber er ist definitiv der Favorit - in all seinen Matches", sagte der Hamburger. Er hat Respekt vor dem Schweizer, der sein Idol ist, erstarrt aber nicht in Ehrfurcht. Kein Wunder, zwei von drei Vergleichen mit Grand-Slam-Rekordsieger hat Zverev in dieser Saison gewonnen. "Roger hat sicher eine gehörige Portion Respekt vor Sascha", sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann: "Federer weiß, dass er gegen ihn nicht mit 80 Prozent spielen kann. Er weiß aber auch, dass er in den richtig großen Matches, in denen es um alles geht, noch einen Vorsprung hat."

Zverev-Triumph im Finale von Montreal

Durch den Coup im Finale von Montreal gegen den Schweizer holte sich Zverev Mitte August seinen zweiten Masters-Titel 2017. Es war ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Karriere, die bereits in dieser Saison ungeahnte Höhen erreichte. "Wenn es bei Sascha gut läuft, dann läuft es gleich super perfekt bei ihm", meinte Federer voller Anerkennung.

"Roger ist einer der nettesten Typen auf der Tour"

Die Beiden sind sich sympathisch. Das war jüngst auch beim Laver Cup in Prag zu merken, als Zverev und Federer mit dem Team Europa gemeinsam den Pokal sicherten. Die Handynummern sind längst getauscht. "Roger ist einer der nettesten und besten Typen auf der Tour", verriet Zverev dem "Focus" und plauderte aus dem Nähkästchen: "Federer ist wie ein kleines Kind. Total verspielt, total lustig, immer für einen Jux gut." Am Dienstag wird aus Spaß allerdings Ernst, daran ließ Zverev auch zu nachtschlafender Zeit nach der späten Vorhand-Übungsstunde keinen Zweifel aufkommen: "Ich bin hierher gekommen, um jedes Match so gut wie möglich zu spielen und um jedes Match zu gewinnen. Das ist meine Mentalität, egal, gegen wen ich spiele."

