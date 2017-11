Stand: 13.11.2017 00:00 Uhr

ATP-WM: Zverev ringt beim Debüt Cilic nieder von Matthias Heidrich, NDR.de

Was für ein Debüt von Alexander Zverev bei den ATP Finals: Der 20 Jahre alte Hamburger bot den Zuschauern bei seinem ersten Auftritt im Kreise der besten acht Tennisspieler der Saison einen Krimi - mit Happyend für den Deutschen. Zverev rang nach 2:05 Stunden den Kroaten Marin Cilic mit 6:4, 3:6, 6:4 nieder. "Ich bin glücklich, irgendwie zurückgekommen zu sein und das Spiel gewonnen zu haben. Wenn man die Gelegenheit hat, hier zu spielen, dann muss man sein Bestes geben", sagte der Hamburger.

Nächster Gegner: Idol Federer

Durch den Auftaktsieg bei der Tennis-WM in London hat der Senkrechtstarter nun gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. In seiner "Boris Becker"-Gruppe trifft der Weltranglistendritte im seinem zweiten Match am Dienstag (21 Uhr) auf sein Idol Roger Federer. Der Schweizer hatte im ersten Spiel Jack Sock aus den USA 6:4, 7:6 (7:4) bezwungen. Die zwei Gruppenersten erreichen das Semifinale. Zverev ist seit Rainer Schüttler (2003) der erste Deutsche beim ATP-Saisonfinale.

Zverev im ersten Satz dominant

Break im ersten Spiel, Rebreak-Chance des Kroaten im vierten nervenstark abgewehrt - Der Hamburger startete stark in den ersten Durchgang, dominierte mit aggressivem Grundlinien-Tennis. In den langen Rallys lag das bessere Ende zumeist auf Seiten der deutschen Nummer eins. Zudem konnte sich Zverev in engen Phasen auf seinen Aufschlag verlassen. Zweiter Satz, verkehrtes Bild: Dieses Mal nutzte Cilic die erste sich bietende Breakchance und führte schnell mit 2:0. Der Kroate arbeitete sich regelrecht in das Match, gab nun keinen Ball verloren. Entscheidend war allerdings, dass der Weltranglistenfünfte seinen ersten Aufschlag in den Griff bekam. Zverev hingegen spielte nicht mehr so zielstrebig wie in Satz Nummer eins.

Comeback-Qualitäten des Deutschen

Cilic gewann immer mehr an Sicherheit, nutzte seine erste Breakchance im dritten Satz zur schnellen 2:1-Führung. Zverev schien immer weiter abzubauen, produzierte viele unerzwungene Fehler, warf seinen Schläger. Es sprach für den Hamburger, dass er noch einmal in das Match zurückfand. In einem hart umkämpften sechsten Spiel schaffte er das Rebreak - glich zum 3:3 aus. Nach gut zwei Stunden Spielzeit ballte Zverev die Faust, als er beim Stand von 5:4 und Aufschlag Cilic drei Matchbälle hatte. Er verwandelte gleich den ersten.

