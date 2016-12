Stand: 25.12.2016 11:18 Uhr

Tennis 2017: Leitbild Kerber - und was sonst? von Andreas Bellinger, NDR.de

Der frische Lorbeer zählt nicht mehr, wenn die Tennis-Gilde in wenigen Tagen wieder rund um den Erdball auf Tour geht. Es wird eine harte Saison, nicht zuletzt für die Branchen-Beste Angelique Kerber, die sich nach einem grandiosen Jahr ganze zehn Tage am weißen Urlaubs-Strand erholen konnte, mehr ließen die nimmer enden wollenden Glamour-Termine nicht zu. Dabei dürfte 2017 das wahrscheinlich kniffligste und sportlich wohl auch wichtigste Jahr ihrer Karriere werden. "Natürlich möchte ich so lange wie möglich da oben bleiben", gibt die Nummer eins der Weltrangliste kurz vor der ersten Nagelprobe, den Australian Open (16. bis 29. Januar 2017), als ihre Losung aus.

"Spagat zwischen Rotem Teppich und Vorbereitung"

"Entscheidend wird sein, wie sie den Spagat zwischen Rotem Teppich und Saisonvorbereitung gemeistert hat", erklärt Barbara Rittner im Gespräch mit NDR.de. Die Fed-Cup-Chefin weiß, dass ihre erfolgreichste Spielerin überall gefordert - und auf dem Court fortan von allen gejagt sein wird. Jede Konkurrentin wird es ihr in jedem Spiel zeigen wollen. "Das ist eine neue Herausforderung, die ich annehmen werde", betont die in Kiel und Polen lebende gebürtige Bremerin gewohnt kämpferisch. Aber wird ihr Fortuna auch wieder hold sein, so wie beim Grand-Slam-Auftakt vorige Saison, als sie "Down Under" in Runde eins gegen Misaki Doi schon ausgeschieden schien?

"Es hat sich viel verändert"

"Das war der Wendepunkt", meint Kerber. Und Rittner glaubt fest daran, dass "es weiter vorangeht, Angie geerdet und bescheiden bleibt - und selbstverständlich auch an der Weltspitze". Aber was macht Rittner, die frühere Weltklasse-Spielerin, die im Fed Cup so manche Schlacht mit Steffi Graf geschlagen hat, so zuversichtlich? "Es ist die Art und Weise, wie Angie mit dem immensen Druck umgeht, wie selbstbewusst sie geworden ist. Es hat sich viel verändert", sagt Rittner. Der Knackpunkt sei nicht einmal die nervenstarke Rückkehr gegen Doi gewesen. Der Knackpunkt sei Wimbledon gewesen, weil niemand gewusst habe, ob Kerber nicht vielleicht nur ein "One-Hit-Wonder" sei. Das Finale auf dem heiligen Rasen gegen Serena Williams habe gezeigt: "Angie ist oben angekommen."

Wo bleibt der Tennis-Boom?

Silber bei Olympia, Platz zwei beim WTA-Finale und vor allem der zweite Grand-Slam-Sieg bei den US Open haben schließlich eine verdiente Nummer eins hervorgebracht - und ein neues Leitbild für das deutsche Tennis. Doch während Kerber die Herzen zufliegen, ist der erwartete Tennis-Boom weitestgehend ausgeblieben. Überhaupt haben Kerbers Erfolge auch das schwache Abschneiden im Fed Cup übertüncht, in dem nur mit Mühe und dem Umweg über die Relegation die Weltgruppe gesichert werden konnte. Am 11./12. Februar steht auf Hawaii gegen die USA ein neuerlicher Kraftakt in der ersten Runde bevor.

"25 Jahre nach Steffi Graf ...."

Die deutschen Tennis-Damen müssen nach dem Australien-Trip und nur kurzem Stopp in der Heimat gleich wieder los in anderer Richtung um den halben Erdball fliegen, was als Strapaze gewertet werden muss. Dabei steht der dritte Triumph bei dem Mannschafts-Wettbewerb nach 1987 und 1992 seit langem auf der To-do-Liste von Rittner und den deutschen Topspielerinnen. Die Überschrift wäre im Erfolgsfalle wohl auch klar, "25 Jahre nach Steffi Graf ...."

Aufschlag Carina Witthöft

Es ist der lange Schatten und der hohe Anspruch aus dieser Graf’schen Vergangenheit, an der auch Kerber lange zu knapsen hatte. Carina Witthöft, das in Wentorf vor den Toren Hamburgs groß gewordene Toptalent, gehört mit ihren 21 Jahren zu einer neuen Generation. Erstmals sicherte sie sich in Biberach kürzlich - nach zwei Finalniederlagen in den Jahren zuvor - den Titel der deutschen Tennis-Meisterin. Rittner traut ihr zu, trotz Platz 87 zum Abschluss der Saison schon bald in die Phalanx der Arrivierten in Deutschland vorstoßen zu können, zu denen Julia Görges (WTA 53), Andrea Petkovic (55) und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld sowie mit Abstrichen auch Mona Barthel und Sabine Lisicki zählen - wenn sie gesund sind.

Ansporn oder Ballast?

"Angies Erfolge sind zu 90 Prozent ein Ansporn für unser Team", meint Rittner. Sie können aber auch Ballast sein und Zweifel auslösen. "Wenn man verkrampft und sich sagt: Mein Gott ich investiere genauso viel und kriege doch die Kurve nicht."

