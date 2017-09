Stand: 30.09.2017 10:00 Uhr

Surf-Weltcup vor Sylt: Wind, Wellen und Party

Wind, Wasser, Wellen und heiße Partynächte - seit dem Wochenende tummelt sich wieder die Windsurf-Elite beim Weltcup auf der Nordseeinsel Sylt. Noch bis zum 8. Oktober zeigen hier die Stars der internationalen Surfer in den Disziplinen Wellenreiten, Slalom, Freestyle und Foil, was sie können. Mehr als 200.000 Besucher kommen jedes Jahr zu diesem Kult-Event. Es gilt die Regel: Wer einmal da war, bekommt nie genug. Diesmal surfen rund 150 Teilnehmer um wichtige Weltranglisten-Punkte. Außerdem wird am Brandenburger Strand das WM-Finale im Wellenreiten ausgetragen. Prominentester Teilnehmer ist der dreimalige Waveriding-Weltmeister Philip Köster, der beim Saisonfinale seinen vierten Titel holen kann.

Wellenreiter vor Sylt unterwegs







Frauen kämpfen im Wellenreiten um den Sieg

"Es wäre ein Traum, wenn ich nach 2011 und 2012 vor deutschem Publikum erneut Champion werden könnte", sagte der auf den Kanaren lebende 23-jährige Deutsche. Der Publikumsliebling, der nach seiner schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr zum Schutz mit einer Kohlefaserschiene antritt, muss mindestens Dritter werden, um sich die Krone der Wellenreiter erneut zu sichern. Sein Wettbewerb beginnt voraussichtlich am 2. Oktober. Zu dem Zeitpunkt sind stürmische Winde vorhergesagt. Zum Auftakt vor dem Brandenburger Strand in Westerland sind die Slalomfahrer gefordert. Es folgen Freestyler und Foiler. Frauen sind nur in der Disziplin Wellenreiten am Start.

Vorzeitiger WM-Titel im Slalom für Antoine Albeau?

Die Freestyler beenden ihre Wettbewerbsserie auf Sylt. Erwartet wird ein Zweikampf zwischen dem aktuell führenden Jose Estredo aus Venezuela und dem Niederländer Amado Vrieswijk. Im Slalom könnte sich das 45-jährige Urgestein Antoine Albeau schon vor dem abschließenden Wettkampf in Neukaledonien im Südpazifik krönen. Für den Franzosen wäre es der 21. WM-Titel.

Partymeile: Ein Durchkommen ist kaum möglich

Es sind aber definitiv nicht nur die Rennen auf dem Wasser, die die Massen anziehen. Es ist einfach diese gigantische Partylaune, die die Surf-Cup-Fans aus ganz Deutschland seit Jahrzehnten wiederkommen lässt. Auf der Kurpromenade ist ein etwa 200 Meter langes Zelt aufgebaut. Schon am frühen Abend ist hier kaum noch ein Durchkommen möglich - bei NDR Partymusik wird getanzt, wo man gerade geht und steht.

