"Stern des Sports" für Eintracht Hildesheim

Große Ehre für Eintracht Hildesheim: Der niedersächsische Sportverein erhielt am Montag in Berlin für sein gesellschaftliches Engagement den "Großen Stern des Sports" in Gold. Die Eintracht setzte sich in der letzten Auswahlrunde gegen den Mainzer Schwimmverein 01 und die inklusive Tauchgruppe "Die Wasserflöhe" des VSG Darmstadt durch. Bundespräsident Joachim Gauck verkündete den Sieger. 10.000 Euro erhielten die Hildesheimer für ihr Engagement, Sport-AGs an Ganztagsschulen der Stadt anzubieten. "Es ist wichtig, die Kinder für Bewegung zu begeistern", sagte Vereins-Vertreter Clemens Löcke.

Rund 1.300 Kinder nehmen in der Woche das Angebot wahr, mit dem der Schulsport ergänzt wird. An zehn Schulen bietet der Verein 44 Kurse an. "Menschen erreichen, begeistern und bewegen", lautet das Eintracht-Motto. "Über den Sport können wir trainieren, was in uns steckt", sagte Gauck am Montag. Denn ohne Selbstvertrauen sei ein sportliches und gesellschaftliches Engagement nicht möglich.

Publikumspreis geht nach Sachsen

Insgesamt waren 16 Vereine für den seit 2004 vergebenen Preis nominiert. Sie hatten sich als lokale und regionale Gewinner von "Sternen des Sports" für die Endrunde qualifiziert. Aus Hamburg war der Boxclub BC Hanseat nominiert, aus Schleswig-Holstein der SV Blau-Weiß Löwenstedt von 1964 und aus Mecklenburg-Vorpommern der Box- und Freizeitclub Greifswald.

Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein Publikums-Preis verliehen, der an die SG Callenberg aus Sachsen ging. Die Radsportabteilung freut sich über 2.000 Euro. Die Mitglieder hatten sechs Jahre lang für einen eigenen "Village Bike und Skatepark" gekämpft.

