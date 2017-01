Stand: 09.01.2017 20:46 Uhr

Special Olympics: 4.000 Athleten kommen nach Kiel

Die Veranstalter planen nach Informationen von NDR 1 Welle Nord bereits fest mit Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt: In Kiel werden im kommenden Jahr aller Voraussicht nach die nationalen Special Olympics ausgetragen - die Olympischen Spiele für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Alle Gremien hätten ihre Zustimmung für das Event bereits signalisiert, heißt es von der Stadt. Die Ratsversammlung muss den Plänen Mitte Februar noch zustimmen. Im vergangenen Sommer waren die Special Olympics in Hannover zu Gast. Etwa 25.000 Menschen besuchten die Wettkämpfe.

4.000 Athleten kommen

Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) spricht laut NDR 1 Welle Nord bereits von einem "großen Prestige für die Sportstadt Kiel". Die Großveranstaltung werde vom 14. bis 18. Mai in der Landeshauptstadt stattfinden. Nach Angaben der Organisatoren messen sich bei den Special Olympics 4.000 Athleten miteinander - unter anderem in den Disziplinen Schwimmen, Fußball und Leichtathletik. In der Kieler Arena sei eine große Eröffnungsfeier geplant, so die Veranstalter.

Kosten: 1,8 Millionen Euro

Insgesamt kostet das Event 1,8 Millionen Euro. Die Stadt Kiel beteiligt sich laut Stöcken mit 250.000 Euro. Die Wettkämpfe sollen auf dem Nordmarksportfeld, dem Professor-Peters-Platz und im Sportforum der Universität steigen. Besucher haben freien Eintritt.

Sommer- und Winterspiele

Special Olympics Deutschland veranstaltet im jährlichen Wechsel Sommer- und Winterspiele in der Bundesrepublik. Im vergangenen Juni hatte die Sportveranstaltung für große Emotionen in Hannover gesorgt. Die nächsten nationalen Winterspiele finden im März in Willingen im Sauerland statt.

