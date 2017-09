Stand: 13.09.2017 15:14 Uhr

Special Olympics: "Gemeinsam stark" in Kiel

4.000 Athleten werden im kommenden Jahr bei den Special Olympics, den Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung, in Kiel an den Start gehen. "Gemeinsam stark" lautet das Motto für die Veranstaltung vom 14. bis 18. Mai. "Die Nationalen Spiele 2018 in Kiel sollen eine ganz besondere Veranstaltung werden, in die möglichst viele Menschen aus Kiel und Umgebung aktiv einbezogen werden", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD) am Mittwoch. Das Land Schleswig-Holstein stellt 250.000 Euro für die Spiele zur Verfügung. Neben den Sportwettbewerben ist ein breites Spektrum von Veranstaltungen im Kultur-, Schul- und Gesundheitsbereich geplant.

THW-Stars Dahmke und Weinhold werben für die Spiele

Als "Gesichter der Spiele" präsentierte das SOD die Handball-Nationalspieler Rune Dahmke und Steffen Weinhold vom THW Kiel sowie die Special-Olympics-Athleten Michaela Harder (Leichtathletik), Pierre Petersen (Fußball) und Christoph Bertow (Basketball). "Ich finde es super, dass die Spiele in Kiel stattfinden", sagte Dahmke. Sein Teamkollege Weinhold ergänzte: "Ich habe schon häufiger Menschen mit geistiger Behinderung getroffen und finde es sehr wichtig, dass für sie und für Special Olympics eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geschaffen wird."

SOD veranstaltet im jährlichen Wechsel nationale Sommer- und Winterspiele in Deutschland. In diesem Jahr fanden Winterspiele in Willingen statt. 2016 war Hannover Ausrichter der Sommerspiele.

Weitere Informationen Link Special Olympics in Kiel Hintergründe und aktuelle Meldungen zu den Special Olympics 2018 auf der Veranstalterseite der Spiele. extern

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 13.09.2017 | 19:30 Uhr