Silvester- und Neujahrsläufe im Norden

Mehr Sport treiben - das ist bei vielen wieder ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. NDR.de gibt eine Übersicht über die Silvester- und Neujahrsläufe an diesem Wochenende im Norden. Die wohl größte Veranstaltung findet erneut in Hannover statt, wo die Organisatoren mit mehreren Tausend Teilnehmern rechnen. In Bremen steht sogar ein kompletter Marathon auf dem Programm.

Läufe im Norden Ort 31.12.2016 Bad Harzburg Silvesterlauf, 11 km Badenhausen Silvesterlauf Osterrode-Förste, 10 km + 6 km Bremen Silvester-Marathon, 42,195 km Drochtersen Silvesterlauf, 10 km Emden Silvester-Spendenlauf, 11,5 km + 5 km Emmerthal Silvesterlauf 6,9 km Fischerhude Silvesterlauf, 10 km + 5 km Greifswald Silvesterlauf, 6,2 km Grevesmühlen Silvesterlauf am Vielbecker See 9 km + 4,5 km Großburgwedel Burgwedeler Silvesterlauf, 5,3 km Hamburg Silvesterlauf an den Teichwiesen, 2,4 km + 4,8 km + 7,2 km + 9,6 km Hannover Silvesterlauf rund um den Maschsee, 5,8 km Lägerdorf Silvesterlauf, 14 km Langeoog Silvesterlauf, 5,6 km + 10,4 km Lüchow Silvesterlauf, 5 km Lüneburg Silvesterlauf, 10 km Lübeck Silvesterlauf, 10 km Neubrandenburg Silvesterlauf, 7,8 km Oeversee Silvesterlauf, 11,3 km + 5,2 km Osnabrück OTB-Silvesterlauf, 10 km Pönitz Silvesterlauf, 27 km + 13,5 km + 6,1 km Salzgitter Silvesterlauf rund um den Salzguttersee, 10,8 km + 5,4 km Stadthagen Silvesterlauf, 6 km + 10 km + 16 km + 21 km Uslar Silvesterlauf, 11 km + 5 km Winsen/Aller Silvesterlauf, 3 km + 5 km + 10,3 km Wolfsburg Silvesterlauf, 10 km + 4 km Ort 1.1.2017 Garbsen Neujahrslauf, 10 km Hamburg Schnelsener Moorlauf 7,6 km + 4,5 km Rostock Neujahrslauf, 2,5 km + 5 km + 10 km

