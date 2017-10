Stand: 06.10.2017 11:38 Uhr

Stammzellenspender für Silja Paul gefunden

Es war eine beispiellose Hilfsaktion - die Hockey-Damen des Bundesligisten Großflottbeker THGC starteten vor wenigen Tagen eine mediale Kampagne, um für ihre an akuter myeloischer Leukämie erkrankte Mitspielerin Silja Paul einen geeigneten Knochenmarkspender zu finden. Zahlreiche Typisierungen fanden statt, nicht nur in Hamburg - auch der Deutsche Hockeybund, die Liga-Konkurrenz aus Köln oder Duisburg und sogar Vereine aus den USA machten mit. Die frohe Botschaft verkündeten die 19-Jährige und der GTHGC nun in einem Video via Facebook: Ein passender Spender ist gefunden!

Blutkrebs zurück: Silja Paul braucht Spender Sportclub - 24.09.2017 22:35 Uhr Autor/in: Inka Blumensaat Silja Paul hatte im Kampf gegen den Blutkrebs schon einen Sieg verbucht, doch jetzt ist die Krankheit zurück. Die Hockey-Gemeinde macht jetzt mobil, um für die Hockey-Torfrau einen Stammzellenspender zu finden.







Siljas Appell: "Lasst Euch weiter typisieren"

Zwar stammt der Spender nicht aus der Typisierungs-Aktion, die der GTHGC initiierte (eine Untersuchung des Gewebematerials dauert bis zu vier Wochen) - dennoch appellierte Paul in ihrer Videobotschaft daran, sich weiter typisieren zu lassen, "denn es gibt so viele Leukämie-Patienten, die ebenfalls Hilfe brauchen". Am 8. Oktober findet eine weitere Typisierungsaktion in Itzehoe (13 - 18 Uhr, Holstein-Center) statt. Wer möchte, kann sich auch ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Für Silja Paul selbst heißt es jetzt abwarten, ob ihr Körper die geplante Stammzellen-Transplantation annimmt und die Krankheit damit unter Kontrolle gehalten werden kann.

