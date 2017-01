Stand: 22.01.2017 08:41 Uhr

Sensation: Mischa Zverev schlägt die Nummer eins

Grandioser Auftritt von Mischa Zverev bei den Australian Open: Der Hamburger Tennisprofi hat am Sonnabend den topgesetzten Andy Murray sensationell besiegt und steht nun im Viertelfinale von Melbourne. Der Weltranglisten-50. entzauberte den zweimaligen britischen Wimbledonsieger Murray beim 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 und bezwang damit erstmals in seiner Karriere einen Weltranglisten-Ersten. Getragen von den 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Rod-Laver-Arena, entnervte er Murray vor allem mit seinem Rückhand-Slice und seinem starken Serve-and-Volley-Spiel.

"Es bedeutet mir alles"

"Ich weiß nicht, was da passiert ist", sagte Zverev anschließend. "Ich war im Tunnel, Aufschlag, Volley, ich weiß nicht, wie ich manche Punkte gemacht habe. Irgendwie habe ich es geschafft, und es bedeutet mir alles." Zverev ist der erste deutsche Spieler seit Tommy Haas 2007, der beim ersten Major-Event des Jahres wieder die Runde der letzten Acht erreicht. In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale überhaupt trifft der Linkshänder am Dienstag auf Kei Nishikori (Japan/Nr. 5) oder Roger Federer (Schweiz/Nr. 17). Zverev war zuvor bei einem Major-Turnier noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Inspiration durch kleinen Bruder

Es war das Match seines Lebens und der größte Sieg seiner wechselhaften Laufbahn, die von vielen Verletzungen gesprägt war. Mut machte dem 29-Jährigen der Auftritt seines jüngeren Bruders einen Tag zuvor, als Alexander dem Spanier Rafael Nadal einen großen Kampf bot und nur knapp in fünf Sätzen verlor. "Das Match gestern war vielleicht nicht die beste Vorbereitung, aber es war eine Inspiration", sagte Zverev, der beim Spiel seines Bruders in der Box saß.

Barthel scheitert an Williams

Der erstaunliche Siegeszug von Mona Barthel aus Neumünster ist dagegen beendet: Die Qualifikantin aus Neumünster verlor in 3:6 und 5:7 gegen die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams. Nach einer Stunde und 36 Minuten besiegelte ein Vorhand-Fehler von Barthel die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge. Die 26-Jährige, die ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet knapp 156.000 Euro kassierte, konnte nur zwei ihrer insgesamt zehn Breakchancen nutzen. Vor allen Dingen bei den direkten Gewinnschlägen war die 36-jährige Venus Williams (Weltranglisten-Platz 13) mit 31:14 Winnern klar besser. Trotzdem feierte Barthel, die derzeit Rang 181 der Weltrangliste belegt, durch das erstmalige Erreichen der Runde der letzten 16 bei einem Major-Turnier ihren bislang größten Erfolg.

Größter Erfolg nach langer Krankheit

Die Schleswig-Holsteinerin, die in der Weltrangliste schon einmal auf Rang 23 stand, hatte in der vergangenen Saison wegen einer rätselhaften Viruserkrankung vier Monate komplett pausieren müssen. 2016 hatte sie auch nach ihrer Rückkehr auf die Tour nie zu ihrer Form gefunden. "Ich hätte auch noch nicht damit gerechnet, dass es schon jetzt bei diesem Turnier wieder so gut klappt. Das gibt mir viel Selbstvertrauen", sagte Barthel. Lob kam von Gegnerin Williams: "Sie hat gut gespielt, so viele Bälle kamen zurück. Ich war gezwungen, mein bestes Tennis zu spielen. Sie hat Erfahrung und musste davor einige harte Matches spielen", sagte die Siegerin nach dem Spiel.

Auch Kerber noch im Rennen

Heute wird auch noch der Auftritt der topgesetzten Titelverteidigerin Angelique Kerber erwartet. Die Weltranglisten-Erste aus Kiel trifft am Vormittag auf Coco Vandeweghe aus den USA.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.01.2017 | 11:25 Uhr