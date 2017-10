Stand: 08.10.2017 15:50 Uhr

Schwerins Volleyballerinnen holen Supercup

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben erstmals den Supercup gewonnen. Die Mecklenburgerinnen setzten sich am frühen Sonntagnachmittag in Hannover gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) durch. "Mit einem Titel in die Saison zu starten, gibt einem natürlich ein sehr gutes Gefühl. Wir wissen, dass wir gut Volleyball zusammen spielen können", sagte Trainer Felix Koslowski dem NDR.

Annahme und Block Schlüssel zum Erfolg

Schwerin schnappt sich ersten Titel NDR Info - 08.10.2017 15:35 Uhr Autor/in: Paulsen, Clemens Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben den Supercup gewonnen. Der deutsche Meister besiegte Pokalsieger MTV Stuttgart in Hannover klar mit 3:0.







Der SSC hinterließ im Duell des Meisters mit dem Pokalsieger den deutlich eingespielteren Eindruck als die Schwäbinnen. Insbesondere in der Annahme und dem Block hatte das Koslowski-Team in den ersten beiden Sätzen große Vorteile. Im dritten Durchgang gewann die junge Stuttgarter Mannschaft dann etwas an Stabilität und konnte sich erstmals in der Begegnung mit drei Punkten absetzen (9:6). Koslowski nahm eine Auszeit und gab darin offenbar die richtigen Ratschläge. Im Anschluss konnten die Schwerinerinnen rasch zum 10:10 egalisieren und bald darauf wieder in Führung gehen. Am Ende setzte sich der deutsche Rekordmeister in der Neuauflage der Finalserie der vergangenen Saison überraschend ungefährdet durch.

