Schweriner SC will endlich wieder den Titel von Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Zum ersten Mal seit 2013 stehen die Schweriner Volleyballerinnen wieder in einem Finale um die deutsche Meisterschaft. Der zuvor erfolgsverwöhnte Meister der Jahre 2011, 2012 und 2013 war in den vergangenen Jahren bei den Endspielen zum Zuschauen verdammt. Nach einer starken Hauptrunde und den souveränen Siegen in den Play-off-Spielen gegen Aachen (2:0) und Wiesbaden (2:0) hofft der SSC Palmberg Schwerin jetzt auf den Gewinn der Meisterschale. "Die Anspannung ist groß, aber wir wollen diese Spiele einfach auch genießen, so gut es geht", sagt SSC-Coach Felix Koslowski, der vor den Finalspielen gegen Stuttgart nichts an den gewohnten Abläufen ändert: "Wir haben ein gutes Gefühl, eine Menge Selbstvertrauen und da werde ich jetzt keine verrückten Sachen machen vor dem ersten Finalspiel. Wir freuen uns einfach, dabei zu sein, während dieses Mal andere zuschauen müssen."

Finalgegner Stuttgart

Die Endspielserie wird nach dem Modus "Best-of-Five" gespielt. Eine Mannschaft muss also drei Spiele gewinnen, um am Ende die Meisterschale hochreißen zu dürfen. Gegner in den letzten Wochen der Saison ist der MTV Allianz Stuttgart. In den vergangenen Jahren waren die Schwäbinnen, die mit Jennifer Pettke häufig nur eine deutsche Spielerin einsetzen, oftmals Endstation für den SSC Palmberg Schwerin. 2015 und 2016 waren die Stuttgarterinnen jeweils im Halbfinale erfolgreich und auch im Pokalendspiel 2017 erwies sich das Team als nervenstärker. "Das Finale in Mannheim, das wir nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren haben, haben wir natürlich nicht ganz aus dem Gedächtnis gestrichen. Wir haben aber kurz danach auch schon in der Liga gezeigt, dass wir Stuttgart besiegen können und daran wollen wir anknüpfen", hofft Koslowski. Auch Deutschlands Volleyballerin des Jahres, Maren Brinker, hofft gegen ihren Ex-Club auf ein tolles Saisonende: "Wir haben nochmal die Chance gegen Stuttgart ein Finale zu spielen und das würden wir jetzt zu gerne mit der Goldmedaille krönen!"

Videos 00:22 min Matchball ins Play-off-Finale Nach dem 3:0 im Heimspiel beenden die Volleyballdamen vom SSC Schwerin die Serie im Modus "best of three" gegen Wiesbaden vorzeitig und verhindern ein Entscheidungsspiel. Video (00:22 min)

Enge Serie erwartet

Für die Finalspiele erwartet der 33-jährige gebürtige Schweriner Koslowski keinen Durchmarsch eines Teams, sondern ein Kopf-an-Kopf-Rennen: "Beide Mannschaften liegen leistungsmäßig so dicht beieinander. Da muss man einen langen Atem haben, sich nach den Spielen optimal regenerieren und darf nicht die Nerven verlieren." Unterschiede sind bei beiden Teams nur schwer auszumachen. Der SSC Palmberg Schwerin verfügt mit Louisa Lippmann über eine sehr schlagstarke Angreiferin und hat mit Lenka Dürr und Jennifer Geerties den besten Annahmeriegel der Bundesliga zu bieten. Doch auch Stuttgart verfügt über große Qualitäten. Die bereits 36-jährige Thailänderin Wanna Buakaew wurde schon achtmal zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gekürt und ist ein Vorbild an Einsatz auf dem Feld. Dazu sind Renata Sandor und Michaela Mlejnkova Angreiferinnen der Extraklasse.

Ausgeglichener SSC-Kader

Hoffnung auf den elften Meistertitel der Vereinsgeschichte schöpft der SSC aus dem bisherigen Saisonverlauf. Kleinere Rückschläge wurden schnell korrigiert und Schwächephasen der Star-Spielerinnen konnten gut aufgefangen werden. "Was uns besonders stark macht ist, dass wir eine gute Bank haben. Wenn jemand schwächelt, kommt eine andere Spielerin auf das Feld, die uns nach vorne bringt und die Qualität erhöht“, sagt Nationalspielerin Maren Brinker. Insbesondere die US-Amerikanerinnen Lexi Dannemiller und Ariel Gebhardt sowie Marie Schölzel konnten sich auf diese Art und Weise bewähren und dem Team aus schwierigen Phasen helfen. Spielbeginn in der nahezu ausverkauften Palmberg-Arena ist heute um 19 Uhr.

