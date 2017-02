SSC Schwerin: "Wir haben noch sehr viel vor"

Stand: 04.02.2017 10:02 Uhr

Die Wunden sind so langsam geleckt nach dem verlorenen Pokalfinale, doch der Stachel sitzt noch tief. "Der Pokalsieg war ganz klar unser erstes Ziel in dieser Saison und das haben wir nicht erreicht", fasste es Lenka Dürr nach der bitteren Niederlage in Mannheim kurz zusammen. Eine 2:0-Satzführung reichte vor einer Woche im Endspiel gegen den Rivalen aus Stuttgart nicht, um den Briefkopf zu erweitern und den Pokal nach Schwerin zu holen.

Neue Aufgaben in der Liga

Bei der Verarbeitung dieser Pleite half der Spielplan der Volleyball-Bundesliga. Bereits am Mittwoch musste der SSC Palmberg Schwerin gegen den Tabellenletzten VCO Berlin antreten. Das Ergebnis: Ein 3:0-Erfolg für die Schwerinerinnen, die dabei keineswegs glänzen konnten, aber sich schnell wieder auf eine neue Aufgabe fokussieren mussten. Zeit zum Grübeln blieb da wenig. "Kopf hoch, aufrappeln und den Blick nach vorne richten! Wir haben noch sehr viel vor und die Saison ist lang", gab Spielmacherin Denise Hanke das Motto auf ihrer Facebook-Seite aus.

Deutscher Meister zu Besuch

Helfen aus dem Tal der Tränen herauszukommen soll am Sonntag (14:30 Uhr) ein nächstes Erfolgserlebnis gegen den deutschen Meister Dresdner SC. Der Druck auf Trainer Felix Koslowski und sein Starensemble ist nun gewachsen. Ein Titel soll und muss es in dieser Spielzeit werden, so der Wunsch der sportlichen Leitung des Vereins. Nach der Pokalniederlage bleiben Trainer und Mannschaft jetzt noch der Europapokal und die Meisterschaft. In der Bundesliga ist die Ausgangslage des SSC perfekt. Mit 42 Punkten führt der Klub die Tabelle an – selbst bei einer Niederlage gegen Dresden bliebe das Team an der Spitze. "Natürlich wollen wir Dresden bezwingen, aber es ist ein anderes Team als noch bei unserem Hinspielsieg", sagt SSC-Coach Koslowski. Nach durchwachsenem Saisonstart hatte auch der DSC seinen Kader mit amerikanischen Spielerinnen verstärkt und ist auf Platz 2 der Tabelle vorgerückt.

"Jetzt erst recht"

Die Unterstützung der Anhänger ist dem SSC trotz der Pokalniederlage weiterhin gewiss. Schon seit einigen Wochen gibt es für das Dauerduell der beiden Rivalen am Sonntag keine Sitzplatztickets mehr. Schon während der Partie in Mannheim zeigte der Fanclub "Gelbe Wand" auf einem Plakat das neue Motto an: "Jetzt erst recht".

Personelle Probleme

Die Form und vor allem die Gesundheit einiger Spielerinnen bereitete Trainer Felix Koslowski zuletzt einige Sorgen. Jennifer Geerties und Maren Brinker verpassten vor dem Pokalfinale wichtige Trainingseinheiten wegen eines Infekts. Mittelblockerin Marie Schölzel kämpft sich trotz Abi-Stress und Knieproblemen durch die Begegnungen und Nationalspielerin Anja Brandt wird in dieser Spielzeit krankheitsbedingt gar nicht mehr spielen. So könnte in der Begegnung gegen Dresden erstmals der amerikanische Neuzugang Hannah Tapp in der Startformation stehen. Die aus Minnesota stammende Mittelblockerin ist schnell integriert worden und machte einen guten Eindruck in den ersten Begegnungen.

Verzicht auf Super Bowl

Auf eins müssen die vier amerikanischen Stars des SSC am Sonntag aber auf jeden Fall verzichten: Das größte amerikanische Sportereignis, den Super Bowl, werden Ariel Gebhardt, Lauren Barfield, Hannah Tapp und Lexi Dannemiller dieses Mal verpassen. Der Spielbeginn des Endspiels im American Football ist nach deutscher Zeit erst nach Mitternacht. "Ich hätte es gerne gesehen, aber so muss ich mir die Zusammenfassung dann wohl am nächsten Tag anschauen", sagt Lexi Dannemiller, denn schon am Dienstag geht auch die Reise im Europapokal weiter. Dann fliegt der SSC zum Achtelfinal-Rückspiel nach Kangasala (Finnland). Das Hinspiel hatten die Frauen mit 3:0 für sich entschieden.

