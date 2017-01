Stand: 27.01.2017 14:55 Uhr

SSC Schwerin vor dem Ende der titellosen Zeit?

Seit vier Jahren warten Verein, Spielerinnen und Fans auf eine Trophäe, am Sonntag (ab 14 Uhr) soll damit Schluss sein: Der SSC Schwerin trifft im Finale um den Frauenvolleyball-Pokal auf den MTV Stuttgart. Zuspielerin Denise Hanke war schon 2013 mit dabei und hat einen einfachen Wunsch: "Bitte alles noch mal genauso." Neu ist für die Mecklenburgerinnen der Austragungsort Mannheim, wo im vergangenen Jahr erstmals 12.000 Zuschauer die Finalspiele verfolgten. "Das wird sicher sehr aufregend", meint Hanke und fügt hinzu: "Aber wir haben viele Spielerinnen in unseren Reihen, die so etwas schon mitgemacht haben und dem Druck ganz sicher gewachsen sind." Im Anschluss an die Partie SSC - MTV treffen bei den Männern der TV Bühl und der VfB Friedrichshafen aufeinander.

Lange Reise - samt Party?

500 der erwarteten 700 SSC-Fans werden die Schwerinerinnen in einem Sonderzug zum Finale begleiten. Abfahrt vom Hauptbahnhof ist am Spieltag bereits um 3.11 Uhr, am Montagmorgen um 5.49 Uhr soll der Tross wieder zu Hause ankommen. Für den möglichen Titelgewinn wurde vorgesorgt: Zu den zehn Wagen gehört auch ein "Tanzwagon". Hanke ist optimistisch, dass dieser auch zum Einsatz kommen wird: "Wir sind alle bereit für das Spiel gegen Stuttgart. Und wir werden es auch gewinnen." Bisher hat sich Schwerin fünfmal in der Siegerliste verewigt (2001, 2006, 2007, 2012, 2013).

Koslowski will "endlich etwas zurückgeben"

SSC-Trainer Felix Koslowski weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe gegen den zweimaligen Titelträger (2011/2015): "Stuttgart spielt jetzt schon das dritte Pokalfinale in Folge, zum zweiten Mal vor der Wahnsinnskulisse in Mannheim. Das ist sicher ein Vorteil." Der 32-Jährige, der vom Verband gerade offiziell zum Bundestrainer berufen worden ist, spricht von einem "ganz besonderen Spiel" und einer "tollen Sache". Nicht zuletzt für ihn selbst, warten die Mecklenburgerinnen doch genau seit dem Jahr seiner Amtsübernahme auf einen Titel: "Mit dem Gewinn des DVV-Pokals könnte ich dem Verein endlich etwas zurückgeben. Vor allem aber auch den Spielerinnen, die jeden Tag hart für ihren Erfolg arbeiten."

Lippmann weiß, wie's geht

Kurz vor Weihnachten haben die Schwerinerinnen den Vergleich in der Bundesliga für sich entschieden: Mit 3:2 (15:25, 25:15, 25:22, 20:25, 15:5) gewannen sie in Stuttgart im Tie-Break. Und am vergangenen Wochenende verdrängte der SSC den MTV auch wieder von der Tabellenspitze. Alles bereit also zum Jubeln? "Wir werden alles dafür tun, den Titel endlich wieder nach Schwerin zu holen", verspricht Koslowski. Louisa Lippmann weiß, wie es geht. Die Diagonal-Spielerin besiegte vor einem Jahr - damals noch mit dem Dresdner SC - an Ort und Stelle die Schwäbinnen und holte den Pokal.

Weitere Informationen mit Video Schweriner SC zieht ins Pokalfinale ein Die Volleyballerinnen des Schweriner SC stehen im Finale des DVV-Pokals. Die Mecklenburgerinnen besiegten am Mittwoch im Halbfinale den SC Potsdam glatt mit 3:0 Sätzen. mehr mit Video Volleyball: Schweriner SC will wieder Titel Nach drei titellosen Spielzeiten soll es in diesem Jahr wieder klappen: Die Volleyballerinnen des Schweriner SC wollen in der neuen Bundesliga-Saison wieder ganz oben angreifen. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 29.01.2017 | 19:30 Uhr