Stand: 18.10.2017 13:46 Uhr

Rien ne va plus: Kerber-Krise spitzt sich zu

Als Angelique Kerber am späten Dienstagabend den Centre Court des WTA-Tennisturniers in Kockelscheuer (Luxemburg) verließ, erhielt die frühere Weltranglistenerste nur ganz vereinzelt aufmunternden Applaus vom Publikum. Zu enttäuscht waren die kurz vor Mitternacht noch zahlreich anwesenden Zuschauer von der Leistung der topgesetzten Kielerin im Erstrunden-Duell mit Monica Puig (Puerto Rico). Mit 3:6 und 4:6 hatte sich die derzeit auf Rang elf positionierte Kerber der 67. des WTA-Tableaus geschlagen geben müssen und dabei keine ihrer ingesamt acht Breakchancen genutzt. Während ihre Kontrahentin nach dem Match mit den Fans Selfies machte und fleißig Autogramme schrieb, verließ die 29-Jährige beinahe fluchtartig und mit gesenktem Kopf den Platz. Der gebürtigen Bremerin stand der Frust über eine weitere unerwartete Pleite in dieser für sie so ernüchternden Saison ins Gesicht geschrieben.

Kielerin nur noch ein Schatten ihrer selbst

Warum Kerber im Jahr nach ihren Grand-Slam-Triumphen bei den Australian- und US Open kein Bein auf den Boden bekommt, zeigte die Partie gegen Puig dabei ganz vorzüglich. Der Kielerin mangelt es seit Monaten in ihrem Spiel an Konstanz, Konzentration und Genauigkeit. Nicht nur die acht ausgelassenen Breakchancen, sondern auch lediglich 18 sogenannte "Winners" sprechen dafür eine deutliche Sprache. Zum Vergleich: Ihre Gegnerin hatte nach 1:27 Stunden 40 dieser Punktschläge auf ihrem Konto. Auch die Körpersprache der Puerto Ricanerin, die ebenfalls in diesem Jahr keine Bäume ausgerissen hat, war eine ganz andere als die von Kerber. "Ich weiß, dass ich auf diesem Niveau spielen kann. Es hat nur ein wenig Zeit gedauert, bis ich es wieder erreicht habe", erklärte die 24-Jährige, die in der Vorwoche in Linz noch in der ersten Runde gegen die Weltranglisten-157. Ajla Tomljanovic (Kroatien) ausgeschieden war.

Wo liegen die Gründe für den Absturz?

Kerber - so könnten Spötter nun meinen - war die perfekte Aufbaugegnerin für Puig, die der Norddeutschen im Olympia-Finale 2016 von Rio bereits eine ihrer schmerzlichsten Niederlagen zugefügt hatte. So ganz falsch ist diese Annahme vielleicht gar nicht einmal. Denn die ehemalige Branchenführerin macht es ihren Kontrahentinnen in dieser Saison tatsächlich häufig zu leicht. Der 29-Jährigen scheint jegliche Sicherheit in ihrem Spiel abhanden gekommen zu sein. Selbstzweifel scheinen sie auf dem Court zu plagen. Und vielleicht fühlt sich die bescheidene Kielerin auch gar nicht wohl in der Rolle, das Aushängeschild des deutschen Tennis zu sein. Der ganze Rummel und all die Verpflichtungen, die das tolle Jahr 2016 mit sich brachten, haben offensichtlich Einfluss auf ihre Leistung genommen.

Start bei Elite Trophy trotz Krisen-Saison so gut wie sicher

Vielleicht gibt es auch noch weitere Erklärungen für die Kerbersche Krise. Möglicherweise haben sie und ihr Team auch bereits Lösungsansätze gefunden. Verraten hat die Kielerin diese der Öffentlichkeit aber noch nicht. "Es gibt immer Auf- und Abs in der Karriere. Ich bin mir sicher, dass ich wieder stark zurückkomme", hatte sie nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open angekündigt. Bis dato hat die 29-Jährigen ihren Worten noch keine Taten folgen lassen. Aber noch ist die Saison ja auch nicht vorbei. Trotz der Luxemburg-Auftaktpleite wird die 29-Jährige wohl bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai (30. Oktober bis 5. November) starten dürfen. Zwar kann die derzeit im "Race to Singapore" auf Rang 18 stehende Kielerin noch aus den Top 19 und den direkten Qualifikationsplätzen fallen, ein Platz als Ersatzspielerin ist ihr jedoch wohl sicher. Nach einer bis dato völlig verkorksten Tennis-Serie ist dies schon als Erfolg zu werten.

