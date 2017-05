Stand: 12.05.2017 08:30 Uhr

Reiten in Redefin am Wochenende live

Mit dem Reitturnier in Redefin beginnt heute die sogenannte grüne, also die Freiluft-Saison im Norden. 29 Spring- und Dressurprüfungen finden beim 17. Pferdefestival statt, die mit insgesamt 155.000 Euro dotiert sind. Höhepunkte des Drei-Sterne-Turniers sind drei Weltcup-Springen, der Sportclub überträgt am Sonnabend ab 15.25 Uhr das Championat sowie am Sonntag ab 14.30 Uhr den Großen Preis live im TV sowie hier im Livestream bei NDR.de.

Komplette Mecklenburger Reiterelite am Start

Am Start ist die komplette Mecklenburger Reiterelite um Holger Wulschner, der den nächsten Anlauf auf seinen ersten Sieg im Großen Preis auf dem traditionsreichen Landgestüt nimmt. Neben dem Groß Viegelner haben auch der mehrmalige Derbysieger Andre Thieme aus Plau am See, Thomas Kleis (Gadebusch), Andre Plath (Timmendorf) und Heiko Schmidt (Neu-Benthen) gemeldet. "So ein hochklassiges Turnier direkt vor der Haustür und bei diesem reizvollen Ambiente. Redefin ist für uns einfach ein Muss", sagte Kleis. Auch die Schwedin Nicole Persson, die im vergangenen Jahr den Großen Preis gewann, ist erneut dabei.

Des Landgestüt Redefin im Porträt Nordmagazin - 28.12.2016 19:30 Uhr Das Landgestüt Redefin ist weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns ein Begriff. Seit Februar 2009 hält eine Frau dort die Zügel in der Hand: Antje Kerber. Ein Gespräch.







