Reiten in Neumünster am Wochenende live

Die Reitsportelite trifft sich in Neumünster: Olympiasieger und Weltmeister sind ab Donnerstag bei der traditionsreichen Veranstaltung in den Holstenhallen dabei, Teilnehmer aus über 20 Nationen gehen an den Start. Mit vier Weltranglistenspringen und insgesamt 260.000 Euro Preisgeld zählen die VR Classics zu den bedeutenden internationalen Turnieren im Reitsportkalender. Die Nordlichter Janne Friederike Meyer (Schenefeld) und Carsten-Otto Nagel (Wedel) stehen ebenso im Blickpunkt wie der starke Vorjahressieger Christian Ahlmann (Marl), der derzeit einen Lauf hat.

Live im TV und bei NDR.de

Der Sportclub überträgt das Championat am Sonnabend ab 16 Uhr sowie den Großen Preis am Sonntag ab 13.45 Uhr live im TV und hier bei NDR.de. Der Livestream erscheint pünktlich zum Sendungsbeginn auf dieser Seite.

Im Fokus steht am Sonntag zudem die Weltcupentscheidung in der Dressur. Bereits zum 31. Mal ist Neumünster Gastgeber einer Weltcup-Etappe.

