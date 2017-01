Stand: 07.01.2017 11:19 Uhr

Pinguins: Außergewöhnlich (und) erfolgreich

"Ein neues 'Wunder von der Weser'", "Fischtown rockt die Eishockey Liga", "Der unverhoffte Aufstieg der Pinguine" oder "Fischtowns Pinguins überraschen" - so sehen die Schlagzeilen aus, wenn die Medien in diesen Tagen über die Erfolgsgeschichte der Bremerhavener Eishockeycracks berichten. Die Begeisterung in der Stadt ist riesig, auch am Freitagabend war die Halle ausverkauft. Obwohl die Gastgeber in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den Tabellenzweiten Nürnberg 0:3 verloren, wurde die Mannschaft frenetisch gefeiert. Die Fischtowns Pinguins können die Niederlage ohnehin verschmerzen, denn sie haben beste Chancen, als zweiter Neuling der DEL-Geschichte in die Play-offs einzuziehen. Das "Nordteam des Jahres" hat als Liga-Neunter die erste K.o.-Runde vor Augen und einen komfortablen Vorsprung vor den Nicht-Play-off-Plätzen.

Sportliches Aushängeschild

Die Pinguins haben ihre Chance genutzt. Als sich die Hamburg Freezers im Mai des vergangenen Jahres aus der höchsten deutschen Spielklasse zurückzogen, war der DEL2-Club bereit, übernahm die Lizenz und ging die Herausforderung DEL mutig an. Die Bremerhavener haben mit knapp vier Millionen Euro den kleinsten Etat der Liga (Primus München hat zwölf Millionen Euro zur Verfügung), sind dabei nicht abhängig von einem großen Geldgeber, sondern durch viele zumeist kleinere Sponsoren breit aufgestellt. "Die identifizieren sich alle mit den Fischtown Pinguins, und wenn mal einer abspringen sollte, wird danach hier immer noch Eishockey gespielt", sagte Manager Alfred Prey Radio Bremen. Er weiß, was seine Mannschaft wert ist - sie ist mittlerweile das sportliche Aushängeschild der Seestadt Bremerhaven.

"Nehmen alles mit, was möglich ist"

Der Etat mag klein sein, die sportliche Leistung dagegen ist groß. Siege, wie der beim Deutschen Meister EHC München, haben das Selbstbewusstsein des Außenseiters aufgepumpt. "Wir nehmen alles mit, was möglich ist. Allerdings bleiben wir Realisten. Wir wollen keine Euphorie entfachen, der wir nicht gerecht werden können", so Prey. Nicht nur der Manager, auch die Spieler zeigen keine Allüren und haben festen Stand auf dem Eis: Da ist zum Beispiel der beste Torschütze Jack Combs (15 Treffer) oder Goalie Gerald "Jerry" Kuhn, der die beste Fangquote aller DEL-Torhüter hat. Der laut Prey "wichtigste Baustein" ist aber Trainer Thomas Popiesch, der seinen Vertrag erste Ende Dezember verlängert hat.

Pinguins-Fans machen mobil

Wie groß die Euphorie bei den Fans ist, war bei der Wahl von NDR.de zum "Nordteam des Jahres" zu sehen, als die Pinguins-Anhänger tausendfach klickten und ihre Lieblinge auf ersten Platz wählten. Mittelpunkt ist das Live-Erlebnis: Die Halle ist zu über 90 Prozent ausgelastet - der Schnitt liegt bei 4.300 Zuschauern. "Die Fans haben hier einfach nach der DEL gelechzt", so Prey. Und auswärts steht demnächst ein großes Projekt an: Über 1.000 Pinguins-Fans reisen Ende Januar mit Sonderzügen zum Spiel bei den Kölner Haien. Groß ist auch die Vorfreude auf das dritte Norduell der Saison: Am Sonntag treten die Pinguins bei den Grizzlys Wolfsburg an.

