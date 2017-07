Stand: 20.07.2017 16:57 Uhr

NBA - Daniel Theis auf den Spuren von Kumpel Dennis von Christian Jess, NDR.de

Keine Frage: Daniel Theis liebt große Sprünge. Vorne den Basketball in 3,05 Meter Höhe durch den Ring zu stopfen und hinten die Gegner reihenweise zu blocken - das zelebriert der gebürtige Salzgitteraner mit Genuss und in schöner Regelmäßigkeit. Nun ist dem Ex-Korbjäger der SG Braunschweig sogar der Sprung über den großen Teich ins "gelobte Basketball-Land" gelungen: die nordamerikanische Profiliga NBA. Der 25-Jährige, der zuletzt drei Spielzeiten beim deutschen Serienmeister aus Bamberg unter den Körben aufräumte, unterschrieb bei Rekordchampion Boston Celtics (17 Titel). "Heute ist der Tag!", twitterte der 25-Jährige am Donnerstag. "Ich bin so aufgeregt, der Celtics-Familie beizutreten und in dieser großartigen Stadt zu leben!"

Erst mit 15 Jahren im Basketballverein

Dabei brauchte der 2,04 Meter lange Power Forward ein wenig Anlauf für seine großen Sätze. Erst mit 15 Jahren fand Theis in Braunschweig zum Basketball, vorher standen Handball, Tischtennis und vor allem Fußball bei ihm höher im Kurs. Zwangsläufig: "In meinem Heimatort Salzgitter gibt es leider nur wenig Jugendbasketball - eigentlich sogar überhaupt nicht", erinnerte sich der 22-malige Nationalspieler in einem Interview mit dem Fachportal "basketball.de". Dann aber begann er doch seinem fast zehn Jahre älteren Bruder Frank - früher selbst ein passabler Profi-Korbjäger - nachzueifern. "Ich verdanke ihm so gut wie alles", sagte Theis junior über seinen ehemaligen Mit- und Gegenspieler.

Calin: "Er kann es in der NBA schaffen"

Einer, dem der amtierende "Verteidigungsminister" der Bundesliga (Theis wurde zum Defensivspieler des Jahres gewählt) ebenfalls viel zu verdanken hat, ist Liviu Calin. Der Entdecker von NBA-Star Dennis Schröder arbeitete drei Jahre mit Theis in Braunschweig zusammen. "Er hatte keine besondere Begabung, war aber schon sehr athletisch", erinnert sich der 63-Jährige im Gespräch mit NDR.de. Ansonsten hält die lebende Trainerlegende große Stücke auf seinen ehemaligen Schützling. "Er ist mental viel stärker geworden. Er wird sehr schwer für ihn in der NBA, aber mit einem Coach, der ihm Vertrauen schenkt, kann er es schaffen", so Calin.

