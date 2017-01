Stand: 17.01.2017 10:40 Uhr

Melbourne: Zverev in Runde zwei, Haas gibt auf

Die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev ist erfolgreich in die Australian Open gestartet. Der 19-jährige Hamburger gewann am Dienstag gegen den Niederländer Robin Haase 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2. Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus für den Juniorensieger von Melbourne 2014: Nachdem Zverev den ersten Satz noch souverän für sich entschieden hatte, verlor er die Sätze zwei und drei. Zum 1:2-Satzrückstand bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius gesellte sich noch ein 1:3-Spielrückstand im vierten Abschnitt. Eine denkbar schlechte Ausgangslage - doch Zverev holte sich die folgenden neun Spiele und jubelte am Ende: "Robin hat das ganze Match über sehr gut gespielt. Es waren schwere Bedingungen, ich bin sehr glücklich, dass ich noch gewonnen habe." Für die Wende hatte Zverev eine einfache Erklärung. "Am Anfang des vierten Satzes habe ich meinen Frust rausgelassen. Danach habe ich schlauer gespielt", erklärte der 19-Jährige.

Haas gibt auf, Brown klar geschlagen

Ganz bitter endeten derweil die Australian Open für Tommy Haas. Der Hamburger, der vorab angekündigt hatte, zum letzten Mal in Melbourne anzutreten, gab im Match gegen den Franzosen Benoit Paire nach dem zweiten Satz auf. Den 38-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit 6:7 (2:7) und 4:6 zurücklag, plagten einmal mehr Schmerzen an der bereits viermal operierten rechten Schulter .

Für Dustin Brown ist zumindest das diesjährige Turnier ebenfalls beendet. Nach nur anderthalb Stunden hatte die Nummer 66 der Weltrangliste mit 3:6, 4:6 und 2:6 gegen Wimbledon-Finalist Milos Raonic klar verloren. Der an Position drei gesetzte Kanadier war eine Nummer zu groß für den Profi aus Winsen/Aller.

Also sind im Herrenfeld von Melbourne aus norddeutscher Sicht nur noch die Zverevs dabei. Schon tags zuvor hatte sich nämlich Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa behauptet. Der Hamburger nahm seine Auftakthürde souverän: Am Ende hieß es gegen Guillermo Garcia-Lopez (Spanien) 6:3, 7:6 (7:5), 6:4. "Ich war hier zehn Jahre nicht in der zweiten Runde. Ich habe lange genug gewartet", sagte der 29-Jährige, der nun auf John Isner (USA) trifft.

Kerber mit Mühe weiter

Bereits am Montag war Titelverteidigerin Angelique Kerber mit mehr Mühe als erwartet in die Australian Open gestartet. Die Weltranglisten-Erste aus Kiel musste in der sogenannten "Night Session" gegen Lesia Tsurenko über drei Sätze gehen und setzte sich mit 6:2, 5:7, 6:2 durch. Nach einer zunächst souveränen Leistung vergab Kerber einen Matchball und verlor den zweiten Satz trotz einer 5:3-Führung. Im dritten Durchgang gelang ihr dann das Break zum 3:2 - die Vorentscheidung. Nach gut zwei Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball. An Kerbers 29. Geburtstag am Mittwoch kommt es nun zum norddeutschen Duell mit Carina Witthöft. Die Hamburgerin schlug die Japanerin Eri Hozumi 7:5, 7:6 (8:6).

Görges und Barthel setzen sich durch

Auch die Nordspieler Julia Görges (Bad Oldesloe) und Mona Barthel (Neumünster) meisterten am Montag ihre ersten Aufgaben und stehen in Melbourne in der zweiten Runde. Görges gewann 3:6, 6:3, 6:4 gegen Katerina Siniakova (Tschechien), Barthel setzte sich mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen die erst 16-jährige Australierin Destanee Aiava durch.

Laute Kritik an den Bedingungen

Görges, deren nächste Gegnerin die frühere Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien ist, stand bei ihrem Lieblingsturnier am Yarra River bereits dreimal im Achtelfinale. Doch die 28-Jährige kritisierte nach ihrem Match die Bedingungen auf dem abgelegenen Court 19, der direkt an der Straßenbahnstrecke liegt. "Das war nicht Grand-Slam-würdig. Ich habe mich gefühlt wie auf dem Bahnhof", sagte die Schleswig-Holsteinerin, die zudem mit dem unprofessionellen Personal haderte: "Als wir zum Match auf den Platz gebracht werden sollten, wusste der Security-Mann nicht, wo Court 19 überhaupt ist."

