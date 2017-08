Rom 1987: "Kampf der Titanen"

Das Finale über 400 m Hürden in Rom geht als "Kampf der Titanen" in die WM-Annalen ein. Innerhalb von zwei Hundertstelsekunden werfen sich Edwin Moses, Danny Harris und Harald Schmid ins Ziel - zum Leidwesen des Deutschen auch in dieser Reihenfolge.